В Пакистане 3 октября открылся Центр белорусского языка и культуры

Новости Беларуси. 4 октября Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Исламскую республику Пакистан. Программой запланированы переговоры на высшем уровне. По итогам встреч ожидается подписание ряда двусторонних документов.

В Исламабад уже прибыла представительная белорусская делегация в составе членов правительства, руководителей министерств и директоров крупных предприятий. Проведены и первые переговоры.

Задача для стран на ближайшую перспективу — нарастить товарооборот до миллиарда долларов.

От Минска до Исламабада больше 5 тысяч километров. У нас нет общих границ, мы говорим на разных языках. Но, как показывает опыт Белорусско-пакистанских отношений, расстояние – дружбе не помеха. И доказательство тому – этот типичный азиатский пейзаж, причем прямо у подножья Гималаев, в который так органично вписался белорусский флаг.

Эта неделя в Исламабаде проходит под знаком белорусско-пакистанского диалога.

Предметные разговоры специалисты вести начали с самого утра вместе со звонком на первый школьный урок. Представители делегации с удовлетворением отметили – «домашнюю работу» в виде конкретных шагов по укреплению сотрудничества между странами выполнили на «отлично».

3 октября за несколько тысяч километров от Минска открылся центр белорусского языка и культуры.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Уже при подготовке этого центра было большое количество студентов, которые готовы сюда прийти, познакомиться с нашим языком, белорусским, что нас очень радует. Здесь, в этом центре, будут проходить подготовительные курсы по русскому, белорусскому языкам. Для обучения в дальнейшем в нашей стране будут приезжать, как мы говорим, вахтовым методом, преподаватели из наших университетов, рассказывать о специальностях, которые можно получить в Беларуси, в целом о стране. Будут ходить и школьники.

Точки соприкосновения без труда нашли и ученые.

В перспективе совместная работа сразу по нескольким передовым направлениям: сельское хозяйство, здравоохранение.

Откладывать в «долгий ящик» сотрудничества стороны не намерены.

3 октября был подписан договор об открытии в Исламабаде Белорусско-пакистанского центра по координации научно-технического и инновационного сотрудничества.

Рана Танвир Хусейн, федеральный министр науки и технологий Пакистана:

В прошлом году мы инициировали реализацию одного проекта, а в 2016 к нему добавились три новых. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и постараемся определить еще ряд проектов до конца года, которые будут реализованы в ближайшее время. Полагаем, что сотрудничество в сфере технологий поспособствует развитию всестороннего комплекса отношений между Беларусью и Пакистаном.

Под Пакистанским палящим солнцем в прямом смысле говорили о «хлебе насущном». Южноазиатский регион сельскохозяйственный, а Беларусь – серьезный производитель техники для этой отрасли. Причем, взаимный расчет не только на выгодные условия купли-продажи, а на плотное взаимодействие на технологическом уровне. Сегодня Беларусь в Пакистан поставляет продукцию Минского тракторного завода. Около трех с половиной тысяч сельхозмашин в год.

Задача – как минимум удвоить поставки и поднять товарооборот до миллиарда долларов.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Страна с развитым сельскохозяйственным производством. Но еще многое надо сделать в освоении новых технологий, повышении эффективности труда в сельском хозяйстве. И мы предлагали такую тему: нужен не просто один, сам по себе, трактор, нужна система, технология, система орудий – от плуга, сеялки-веялки до зерно и кормоуборочных, хлопкоуборочных комбайнов.

Уже 4 октября разговоры приобретут новые оттенки и перейдут в плоскость политическую.

С официальным визитом в Пакистан прибудет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Планируется, что белорусский лидер встретится с главой Пакистана и парламентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.