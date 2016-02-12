МИД: Беларусь призывает консолидировать усилия по поддержке минского мирного процесса

Новости Беларуси. Беларусь призывает консолидировать усилия по поддержке минского мирного процесса. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел в связи с годовщиной согласования «Комплекса мер по выполнению минских соглашений».

Предстоит пройти еще немалый путь по урегулированию украинского кризиса, однако на кону не только жизни и благополучие людей, но и судьба всей системы европейской безопасности. Весомая роль в этом процессе принадлежит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Со своей стороны Беларусь готова и впредь делать все возможное для восстановления мира и спокойствия на земле братской Украины, укрепления стабильности и безопасности в регионе в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.