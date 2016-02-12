Александр Лукашенко: Наука может и должна приносить максимальную отдачу, в том числе и материальную

Новости Беларуси. Наука может и должна приносить максимальную отдачу. В том числе и материальную. Об этом 12 февраля заявил президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

Сегодня в зале – около двух десятков ученых. Александр Лукашенко подчеркнул, что только по результатам их работы можно судить о развитии целой отрасли. В то же время наука должна идти в ногу со временем, а инновации не должны пылиться на полках. Главное мерило качества новых разработок – это их окупаемость и реальная прибыль.

Президент затронул и тему качества образования, ведь подготовка будущего поколения исследователей начинается еще в школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наука в наши дни – важнейший ресурс для подъема целых отраслей. Новые разработки позволяют существенно экономить ресурсы и энергоносители, помогают снизить себестоимость продукции и сделать ее конкурентоспособной на внешних рынках. Не теряет актуальности и тема импортозамещения. Она становится очень актуальной. Нам важно производить товары не просто более качественные и доступные, но и максимально отвечающие нуждам потребителя, адаптированные к нашей ресурсной базе и условиям эксплуатации. Не будет преувеличением сказать, что к общественно гуманитарным дисциплинам приковано особое внимание, ведь именно их наработки лежат в основе идеологии государств и определяют мировоззрение людей в любом обществе.

Ни для кого не секрет, что у нас немало учебной литературы, которая не отвечает современным требованиям как по форме, так и по содержанию. Нам необходимы качественные учебники. Я уже это повторяю не в первый раз и обещаю вам, что этот год будет переломным. Я хочу, чтобы и начальники, и вы это услышали. Хватит об этом говорить. Нет хороших учебников – никогда не будет вас – доктором и профессоров – в будущем. Нам необходимы качественные учебники для школ, вузов по ряду предметов, но в первую очередь по истории. Должен сказать Правительству и Министерству образования: вы просто халатно, безответственно к этому подходите. Наплевательски. Этого быть не должно. Буквально в течение трех месяцев вы должны будете мне доложить о выполнении тех поручений и тех задач, которые уже назрели перед школой. Я не говорю о вузах, которые вы знаете лучше меня. Там также проблем выше крыши. И там не детки до 17 лет, которые могут посмотреть в учебник и оценить похлеще, чем я.