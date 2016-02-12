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12 февраля исполняется год Минским договоренностям по Украине: какие пункты не выполнены до сих пор

12 февраля 2016 07:31
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Новости Беларуси. 12 февраля исполняется ровно год Минским договоренностям. 12 февраля 2015 года в столице Беларуси был принят комплекс мер по урегулированию ситуации в Украине. Документ одобрила «нормандская четверкая» – лидеры России, Украины, Германии и Франции. Пакет мер получил поддержку Совбеза ООН и стал обязательной для выполнения мирного процесса в зоне конфликта.

Однако некоторые из пунктов этого плана полностью все еще не реализованы. В частности, не принят закон об особом статусе Донбасса, который позволит организовать там выборы. Не в полной мере осуществляется и обмен пленными, а также полностью не соблюдается режим прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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