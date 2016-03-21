Работа в Беларуси: почему пенсионерам сегодня трудоустроиться все сложнее

Новости Беларуси. На рынке труда ситуация стремительно меняется. Так, по последним данным, рабочие специальности сегодня востребованы как никогда, и, что примечательно, молодыми людьми. Именно поэтому пенсионерам сегодня найти работу становится все сложнее.

Сергей Анискович:

После 50 очень сложно устроиться на работу. А жить-то хочется, воровать не хочется.

Вот что бы Сергей Валентинович украл с удовольствием, так это десяток-другой лет от своего же возраста. Сегодня мужчина – не только опытный слесарь-сантехник, но и посетитель работодателей со стажем.

При том, что Сергею Анисковичу до пенсии еще несколько лет, по логике, трудовой жизни. Вакансий для тех, кто вот-вот с почестями покинет рабочий пост, менее 2% от общего числа заявок работодателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Усович, заместитель начальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Нанимателями Минска заявлено порядка 6000 вакансий, из них около 80 – для граждан пенсионного возраста. То есть на данную вакансию наниматель рассматривает вопрос трудоустройства наравне с другими гражданами граждан пенсионного возраста.

А вот уже не отдел трудоустройства, а популярный Интернет-портал. Из тысяч заявок на запрос «пенсионерам» появляется лишь 9 вакансий.

Татьяна Перепечина:

Я бы, конечно, устроилась куда-то на работу, если бы у нас были свободные рабочие места.

Пожалуй, поэтому наша героиня, рассуждая о том, когда же выходить на пенсию, признается: можно было бы и позже. Ведь тогда проблема поиска новой работы для нее так рано не оказалась бы актуальной.

Новобранец пенсионных рядов. За полгода заслуженного отдыха Татьяна Перепечина уже успела для внучек все перепечь, а для себя – переварить, что работа – все же более приятный жизненный вес.

Татьяна Перепечина:

Сидя дома, мы только набираем лишние килограммы.

Тенденции на рынке труда изменились, и разительно. Вакансии, на которые молодежь раньше бы и не взглянула, сегодня с руками все же отрывают те, кому до, а не за. А пенсионерам, у которых есть и силы, и трудовой опыт, остается надеяться на попадание в те самые 2% заявок от работодателей.

И, кстати, Татьяне Перепечиной внезапно повезло. Уже после наших съемок ей предложили работу техперсонала в школе, но лишь на время декретного отпуска другого сотрудника.