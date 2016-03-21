Правила перемещения и хранения спиртного в Беларуси будут регулироваться новым Декретом

Новости Беларуси. Президент Беларуси потребовал ужесточить ответственность за нелегальный оборот алкоголя. Такое поручение Александр Лукашенко сделал во время совещания 21 марта. Итак, правила перемещения и хранения спиртного будут регулироваться новым Декретом. Его проект и рассматривался у главы государства.

Больше пяти литров импортного и больше 15 литров отечественного алкоголя дома хранить без чека незаконно. Так получается. Есть такое ограниченнее в Беларуси. Появилось оно 10 лет назад. Тогда боролись с контрабандистами. Но кроме спекулянтов на закон напоролись и некоторые граждане. После резонансного случая в Гомеле о проблеме заговорили СМИ. 178 бутылок водки, виски, рома, вина, бальзама и коньяка. Житель Гомеля, пожелавший остаться анонимным, алкоголем не злоупотреблял. Асоциальным элементом не являлся. И продавать спиртное никому не продавал. Просто хранил. По собственному признанию – коллекционировал.

Татьяна Гюнтер, заместитель начальника ИМНС Советского района Гомеля:

Суд принял в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях решение о том, чтобы оштрафовать этого гражданина на 2 млн рублей и изъять алкоголь.

«Получается, домашний мини-бар это уже преступление?» – недоумевали комментаторы, осознавшие, что по букве закона являются нарушителями. А некоторые особо бдительные доброжелатели начали писать налоговикам письма с домашними адресами коллекционеров спиртного. Правоохранители разводили руками: закон есть закон.

Через месяц стало известно, что лимиты для физлиц отменят декретом Президента. 21 марта проект документа оказался на столе у главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просто напомню, откуда появился этот вопрос. В средствах массовой информации в прошлом году, по-моему, был поднят вопрос. Он приобрел определенное общественное звучание. Когда какая-то женщина или группа людей везли энное количество алкоголя, милиция, согласно действующему законодательству, совершенно справедливо задержала этих людей. И всему обществу, да и руководству по вертикали – всем показалось странным: что тут такого? Люди купили себе вино – хватаем, задерживаем людей, отбираем. И пришлось вмешиваться Президенту, ставить всех на место и возвращать этот товар. И я просил тогда: давайте вернемся к этому разговору и, если нужно, законодательным образом отрегулируем эти проблемы. Вот появился проект указа, поэтому хотелось бы услышать характеристику этого указа, но исходить здесь надо, коль мы влазим в законодательство, исключительно из интересов людей и государства. И той ситуации, которая складывается. А то получается, у нас более дорогие вещи и гораздо важнее вещи возят партиями сколько кто захочет и продает, перепродает, а тут увидели 20 бутылок вина – начинаем у людей это отбирать. По-моему, не рыночно. Не так? По-моему, есть такой вопрос. Поэтому давайте так: с точки зрения интересов прежде всего общества рассмотрим этот вопрос и так, чтобы это решение не нанесло вред государству. С точки зрения экономической, прежде всего, налогообложения и так далее. А с точки зрения моральной? Знаете, как в народе говорят: свинья грязь всегда найдет. Поэтому где выпить, как выпить сегодня не проблема. Поэтому давайте вот так от жизни примем решение по данному вопросу.

Логика предполагаемых изменений очень простая. Как и в случае пить или не пить – это личное дело каждого. Пусть человек хранит алкоголя столько, сколько ему нужно. Главное, чтобы перепродажей не занимался.

Вот свежий пример. Задержали грузовичок жителя Добруша, который без документов вез несколько тонн алкоголя. Однотипных бутылок в ящиках. Вряд ли для коллекции. А машина и вовсе принадлежит жительнице российской Брянщины. Груз оценили в 580 млн и изъяли.

Андрей Заяц, начальник 8-го управления по Гомельской области главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

Перевозил без соответствующих документов 5 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 3 тонны водки и 2 тонны фальсифицированного спирта.

Золотая середина между законопослушными гражданами и теневыми дельцами будет обозначена в доработанной редакции декрета.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Главой государства однозначно поддержана норма о снятии ограничений по перемещению и хранению физическими лицами алкогольной продукции. Если эта продукция отечественная, маркирована в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь, без ограничения она может перемещаться и храниться у физических лиц. Если это импортная продукция, опять же, маркированная в установленном порядке белорусскими акцизными марками, она также без ограничений может храниться и перемещаться по территории Республики Беларусь без всяких ограничений.

Речь в данном случае идет исключительно о физлицах. Не о предпринимателях. Красиво пить не запретишь. Коллекционировать или хранить – тем более. Скоро законодательные нормы, ограничивающее это, поправят. Но и наказание за нелегальную торговлю станет жестче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.