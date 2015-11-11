В Москве подписан план сотрудничества аппаратов Совета безопасности России и Беларуси

Новости России. Тема безопасности стала центральной в информационной картине 11 ноября. Беларусь и Россия определились со стратегией сотрудничества в этой сфере на ближайшие два года. В Москве подписан план сотрудничества аппаратов Совета безопасности двух стран.

Станислав Зась и Николай Патрушев обсудили вопросы взаимодействия ведомств перед лицом общих угроз, стоящих перед Союзным государством.

11 ноября в российской столице состоялась встреча секретарей Советов безопасности стран Содружества. Стороны говорили о координации действий государств СНГ в сфере противодействия незаконной миграции и вопросах обеспечения международной информационной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.