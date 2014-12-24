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В Москве Александр Лукашенко вместе с другими главами государств посетил Национальный центр управления обороной Российской Федерации

24 декабря 2014 17:57
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Новости Беларуси. В Москве по окончании встреч на высшем уровне Александр Лукашенко вместе с другими главами государств по приглашению Владимира Путина посетил Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Этот мощный комплекс заработал с декабря. Сюда сведены все информационные потоки. Это позволяет в реальном времени, в конкретный час и даже минуту знать обстановку в любом подразделении Вооруженных Сил. При этом программно-аппаратный комплекс умеет моделировать кризисные ситуации не только вокруг российских рубежей, но и в любой точке мира.

По оценке экспертов, система обработки данных в центре втрое мощнее аналогов в Пентагоне.

Президенты побывали в нескольких подразделениях, заслушали доклады дежурных офицеров. Глав государств сопровождали российский премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Дмитрий Медведев # Евразийский союз # Сергей Шойгу

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