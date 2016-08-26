В минском посольстве Италии в связи с землетрясением открыта книга соболезнований

Новости Италии. Италия скорбит по погибшим во время землетрясения. В стране приспущены государственные флаги. Предстоящая суббота (27 августа) объявлена днем национального траура.

По последним данным погибли 278 человек. Спасатели не прекращают поиск выживших.

Слова соболезнования и поддержки звучат 26 августа по всему миру. Не остаются в стороне от трагедии и белорусы. К итальянскому посольству в Минске, где открыта книга соболезнований, приходят десятки наших соотечественников. Те, кто приехать не может, присылают слова поддержки в письмах.

Помимо простых граждан, записи в книге оставляют и представители дипмиссий разных стран, аккредитованных в Беларуси.

Стефано Бианки, Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:

Десятки белорусов пришли в посольство, чтобы оставить записи в книге соболезнований. Гуманитарные отношения между Италией и Беларусью всегда отличались особой теплотой и сердечностью. И мы очень тронуты тем, что белорусы не остались в стороне и в трудную минуту выразили свою поддержку итальянскому народу – это важно для нас.

Книга соболезнований будет открыта ещё несколько дней.

Ну а в самой Италии ситуация по-прежнему критичная. Спасатели и местные жители неустанно разбирают завалы, однако ещё сотни человек находятся под обломками, и шанс их спасти тает с каждой минутой.

При этом сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки.

Один из них, самый мощный, достиг магнитуды 4,8. Всего специалисты насчитали около 100 афтершоков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.