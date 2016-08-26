Будет ли с 1 сентября прекращён огонь в Донбассе?

Новости Беларуси. В Минске обсудили прекращение огня в Донбассе с 1 сентября. С таким призывом к противоборствующим сторонам 26 августа обратились представители ОБСЕ по результатам переговоров в рамках трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

Напоминаем: с сентября 2014 года принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе по Украине:

На этот раз я должен сказать, что это действительно совместная инициатива всех сторон. И я действительно надеюсь, что дети, как и в прошлом году, смогут совершенно спокойно начинать свой новый учебный год, начиная с полуночи 31 августа.