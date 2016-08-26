В Киеве открыли жилой комплекс при посольстве Беларуси

Новости Беларуси. Новоселье празднуют 26 августа наши дипломаты, аккредитованные в Украине.

В Киеве открыли жилой комплекс посольства Беларуси.

В церемонии открытия принял участие глава МИД нашей страны Владимир Макей. Министр отметил, что построенный комплекс свидетельствует о твёрдом намерении продолжать активное взаимодействие Киева и Минска.

«Между нашими странами не существует никаких неразрешённых проблем» – заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

Он также подчеркнул, что наша страна будет и в дальнейшем способствовать урегулированию конфликта в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Украина стремится к более тесным отношениям с Европейским союзом. Мы тоже хотим иметь нормальные отношения Европейским союзом, но мы являемся членом Евразийского экономического союза. Но самое главное: мы все должно понимать, что это не должно создавать никаких проблем для нашего двустороннего сотрудничества во всех сферах и областях. Наоборот, мы должны найти новые возможности для того, чтобы это сотрудничество приобрело всеобъемлющий характер. И чтобы оно было выгодно и для государств, и для народов, и для конкретного человека в Беларуси и Украине.