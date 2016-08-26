Конкурс на депутатское кресло теперь составляет менее 5 человек на одно кресло

Новости Беларуси. И к главному политическому событию этой осени. Количество претендентов на место в нижней палате парламента уменьшилось до 498 человек.

По последней информации Центризбиркома, 27 кандидатов в депутаты досрочно снялись с выборов.

Таким образом, конкурс в Палату Представителей уже ниже пяти человек на одно депутатское кресло. Напоминаем, изначально регистрацию прошел 521 претендент. Позже четверо обжаловали свой кандидатский статус. Трое были зарегистрированы по решению судов, и ещё один – вердиктом областной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.