В Минске в парке имени Уго Чавеса заложили капсулу с землей из его родного города

Новости Беларуси. В парке Уго Чавеса в Минске 15 октября заложили капсулу с землей из родного города легенды Боливарианской Республики. А так же установили мемориальною доску. Торжественная церемония приурочена к десятой годовщине со дня первого визита венесуэльского лидера в Беларусь.

За годы теплых дипломатических и доверительных отношений Уго Чавес пять раз посещал нашу страну. И подчеркивал важность ответных визитов. За это время были реализованы десятки совместных проектов. А двусторонние отношения стали по-настоящему дружественными. В знак уважения и памяти о Чавесе скульптурную композицию в парке дополнил его бюст. Известного государственного деятеля и политика, президента Венесуэлы не стало в марте 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хосе Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Это очень важное и символическое мероприятие для нас всех. Политическое сотрудничество между странами становится основой для дальнейшего развития отношений. Это мероприятие подчёркивает, что правительства наших стран очень тесно связаны и сотрудничают, как и народы Беларуси и Венесуэлы.