Александр Лукашенко об развитии ОДКБ: «Надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на серьёзный уровень»

Лидеры стран ОДКБ утвердили стратегию коллективной безопасности до 2025 года.

Новости Беларуси. В Ереване 14 сентября главы государств обсуждали будущее этого военно-политического союза. Беларуси переходит председательство в Организации. Александр Лукашенко чётко обозначил, что следует ожидать от этого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване лидеры шести стран-участниц договора о коллективной безопасности собрались недаром. Во-первых, эта страна сейчас председательствует в ОДКБ. Во-вторых, Армения – идеальная площадка для серьезного разговора о международной ситуации из-за нестабильных отношений с Азербайджаном.

Военно-политический союз Беларуси, России, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана – главная структура, которая сегодня обеспечивает мир и безопасность на всем постсоветском пространстве.

На повестке – большой спектр вопросов: от мер противодействия терроризму до обсуждения ситуации вокруг Сирии и Закавказья.

Игорь Петришенко, полномочный представитель Беларуси при Организации договора о коллективной безопасности:

Мы всегда находим консенсус. И, тем более, что по-другому мы в нашей организации просто-напросто решение принять не можем. То есть мы обязательно должны доработать до такого уровня, чтобы обеспечить полное согласие всех стран.

Укрепление совместного оборонного потенциала – тема, которая за все время существования ОДКБ никогда прежде не была настолько актуальна. Главы государств-участниц признают: сегодня система глобальной безопасности деформируется. Обостряются старые проблемы, появляются новые.

Беспокоит лидеров и дестабилизация ситуации на внешних рубежах ОДКБ.

В связи с этим Президенты достаточно долго общались за закрытыми дверями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы действительно провели очень принципиальный анализ тех проблем и ситуаций, которые сегодня складываются в мире. При том по периметру всех границ: и на западном направлении (зона ответственности Беларуси и России), и Центральной Азии, и в районе Афганистана. Обсудили конфликты, нерешённые проблемы.

Мы констатировали все: ОДКБ никто не хочет признавать, особенно НАТО.

Вот, видите, организация не та и прочее. Я слушал эти разговоры и думал: вы знаете, если мы будем их просить, чтобы они нас признали, они нас никогда не признают.

Нам надо поступить таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию.

Ну и много других вопросов. Поэтому мы договорились, что с Николаем Николаевичем Бордюжей, что мы вычленим группу наших военных специалистов, и не только военных. И по линии Министерства иностранных дел подтянем к этому специалистов из Российской Федерации прежде всего, и других государств.

И нам надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьёзный уровень. Чтобы её уважали. Не боялись, но уважали. И мы никого не уговаривали, чтобы нас признавали. Поэтому я попросил, обсудив в узком кругу,

публично наши приоритеты не излагать, а сначала их капитально проработать и довести до каждого руководителя членов ОДКБ.

Вот такая была ситуация, и главы государств с этим согласились. Я думаю, мы что-то хорошее можем предложить нашей организации в плане единства и уважения со стороны наших контр-партнёров.

Совместных инициатив становится все больше. На встрече союзники рассмотрели порядка 20 документов. Альянс сегодня – это серьезный коллективный силовой потенциал, который регулярно тестируются на «профпригодность» во время совместных учений.

Повышение боеспособности и усиление военной составляющей – одна из инициатив.

Это позволит в целом укрепить позиции блока. Меж тем, акцент и на миротворческий потенциал.

Игорь Петришенко:

Каждая страна определяет, какие подразделения, силы и средства выделяются в международную миротворческую компоненту. И будем позиционировать с тем пониманием, чтобы Организация договора коллективной безопасности могла, наряду с другими классическими международными организациями, занимающимися проблематикой международной безопасности, участвовать в миротворческих операциях.

Детали обсуждали уже на сессии в расширенном составе. Все чаще страны-участницы сталкиваются с угрозами, которые не подразумевают прямого военного противостояния.

Одна из ключевых проблем – вызовы так называемого Исламского государства.

Все это чревато непредсказуемыми последствиями для региона. Тем более, мировой терроризм не дремлет – переходит в наступление.

Серж Саргасян, Президент Республики Армения:

Подписано решение по концепции развития системы совместной подготовки военных кадров, а так же – по стандартизации вооружения и военной техники в рамках ОДКБ.

Цель этих документов – сделать более содержательным военное и военно-техническое сотрудничество.

Ереванская встреча таила в себе ряд интриг, начиная от геополитических вопросов, заканчивая оглашением имени нового генерального секретаря организации. Последняя, к слову, так и не разрешилась: вопрос был снять с повестки дня.

А завершилось заседание передачей руководства ОДКБ от Армении Беларуси.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.