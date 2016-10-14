Пинские пограничники получили технику и оборудование на сумму более чем 2,5 млн евро

Новости Беларуси. Квадроциклы, болотоходы, катера и моторные лодки. Пинские пограничники получили технику и оборудование на сумму более чем 2,5 миллиона евро. Новинки будут применяться в охране рубежей.

Передача спецтехники состоялась в рамках международного проекта, который финансируется Европейским союзом. Так, благодаря его реализации уже произведена модернизация инфраструктуры на белорусско-украинском участке госграницы.

В целом проект выгоден всем сторонам, учитывая вопрос национальной безопасности в контексте миграционной ситуации в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Мы не только обеспечиваем безопасность свою пограничную и своих границ, мы также обеспечиваем безопасность Евросоюза, мы не пропускаем туда незаконных мигрантов, оружие, боеприпасы и так далее. Поэтому это взаимный интерес, чтобы наши границы с Евросоюзом были укреплены.