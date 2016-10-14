Саммит ОДКБ в Ереване: приоритеты коллективной безопасности определяют лидеры шести стран-участниц

Новости Беларуси. Укрепление внешних границ ОДКБ, расширение сотрудничества и меры по противодействию мировому терроризму. Приоритеты коллективной безопасности 14 октября в Ереване определяют лидеры шести стран-участниц военно-политического союза. С рабочим визитом в Армении находится Президент Беларуси.

До начала встречи на уровне глав государств вопросы укрепления военно-технического сотрудничества, совместные усилия по обеспечению пограничной безопасности, реагированию на чрезвычайные союзники обсудили на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ.

В эти минуту проблемы коллективной безопасности региона обсуждают главы стран-участниц.

Сегодня к Беларуси перейдут полномочия страны-председателя ОДКБ.

Александр Лукашенко озвучит приоритетные направления работы организации на ближайшие перспективы. Планируется, что по итогам встречи лидеры стран альянса подпишут около 20 совместных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.