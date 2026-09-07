Новости по тегу #Беларусь-Мексика

Организатором Фестиваля стал Мингорисполком при содействии МИД Беларуси и Посольства Мексики. При поддержке компании А1 удалось построить цифровой мост между Минском и Мехико.
Обе страны выступают за мир, свободу и независимость. Эти принципы являются хорошей основой для активизации двусторонних контактов.
Нам удалось создать мировые бренды, которые сегодня знают и с удовольствием покупают даже в странах дальней дуги. И тысячи километров – не преграда для экспорта. Только Россия – это 75 регионов, с которыми мы успешно сотрудничаем. Успешно осваиваем и новые рынки.
Одним из главных вопросов в повестке стало формирование группы дружбы, то есть депутатского объединения, ответственного за связи с парламентом партнеров.
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