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Новости по тегу #Беларусь-Мексика

Ритмы латины в центре Беларуси! Мексиканский фестиваль при поддержке А1 в третий раз прошел в Минске
07 сентября 2026 17:55

Ритмы латины в центре Беларуси! Мексиканский фестиваль при поддержке А1 в третий раз прошел в Минске

В Минске состоялось торжественное открытие почётного консульства Мексики в Беларуси
26 сентября 2025 17:08

В Минске состоялось торжественное открытие почётного консульства Мексики в Беларуси

Белорусская торгово-промышленная палата готовит визит в Мексику
06 июня 2025 17:15

Белорусская торгово-промышленная палата готовит визит в Мексику

Парламентарии Беларуси и Мексики провели онлайн-встречу
08 января 2025 17:38

Парламентарии Беларуси и Мексики провели онлайн-встречу

Александр Лукашенко поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост Президента Мексики
04 июня 2024 16:48

Александр Лукашенко поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост Президента Мексики

Председатель Совета Республики встретилась с послом Мексики
15 июня 2023 14:02

Председатель Совета Республики встретилась с послом Мексики

Продали на 18 миллионов долларов. Белорусский экспорт в Мексику увеличился в 8 раз
26 мая 2022 18:19

Продали на 18 миллионов долларов. Белорусский экспорт в Мексику увеличился в 8 раз

Почетное консульство Мексики в Беларуси открылось 17 марта в Минске
17 марта 2016 14:05

Почетное консульство Мексики в Беларуси открылось 17 марта в Минске