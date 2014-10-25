В Минске прошло заседание Совмина Союзного государства с участием Медведева и Мясниковича

До нового года еще далековато, елку рано ставить, но первые морозы уже испытали Беларусь. Батареи потеплели и ни у кого не возникло мысли, что с отоплением могут быть проблемы. Не считая каких-то локальных прорывов или неполадок при запуске – это обычное, к сожалению, дело. Но в масштабах страны главный вопрос с поставками энергоносителей решен. И под бой курантов ни Президенту, ни главе Правительства, я думаю, не придется, как случалось в былые годы, утрясать с Россией газовые и нефтяные цены. Это подтвердили на минувшей неделе Президент Лукашенко и российский премьер Медведев. Глава российского правительства приезжал не для того, что бы сфотографироваться на фоне Минске (хотя и это успел), а для участия в заседании Совета министров Союзного государства. С подробностями Ольга Бельмач.

С созданием ЕАЭС формат Союзного государства не исчезает, а последовательно укрепляется. Об этом сегодня заявили на заседании Совмина Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске участники заседания обсудили основные параметры проекта бюджета Союзного государства на 2015 год и проект приоритетных направлений дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу.

Сверили балансы топливно-энергетических ресурсов на этот и будущий год. Беларусь получит 23 миллиона тонн российской нефти.

Определились по видам продукции Союзного государства и единой промышленной политики.

Сверили выполнение плана мероприятий по объединенной транспортной системе.

Также подвели итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России.

Белорусский премьер Михаил Мясникович, как и полагается принимающей стороне, приехал в Национальную библиотеку заранее. Его российский коллега Дмитрий Медведев, прибыл на час позже.

Приветственное рукопожатие, протокольное фото и несколько кадров встречи с глазу на глаз. Разговор глав Правительств Беларуси и России прошел за закрытой дверью. Суть беседы они, конечно, расскажут журналистам, но об этом позже.

Ольга Юруть, СТВ:

Национальная библиотека сегодня стала центром не только интеллектуальным, но и политическим. Множество чиновников высокого ранга как из Беларуси, так и из России. В кулуарах говорят о сельском хозяйстве, транспорте, нефти и деньгах. На повестке дня 35 вопросов. За одним круглым столом намерены обсудить все аспекты экономик двух государств.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы очень многие вопросы оговорили в рамках встречи один на один с Дмитрием Анатольевичем. Я очень благодарен вам, Дмитрий Анатольевич, за конкретное решение тех или иных предложений. И, безусловно, мы берем к реализации те рекомендации, которые были вами изложены.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Мы встречаемся в библиотеке, причем, помните, как говорят: как пройти в библиотеку? В данном случае мы не в два часа ночи это делаем, а в пристойное время. Так что место выбрано правильное. Надеюсь, что некоторые другие вопросы, которые мы с вами еще не успели обсудить, включая вопросы инвестиционных проектов, мы сможем обсудить в широком составе.

У каждого участника широкого состава солидная папка бумаг. Документы готовили заранее. Сотни экспертов из Беларуси и России просчитывали каждый аспект, чтобы выработать единый подход с позиции «и нашим, и вашим» в деталях. Ключевые позиции озвучили премьер-министры. Если российская сторона говорит о значимости единого научно-технического пространства, то белорусы ставку делают на бизнес. К слову, в нашу страну из России в первом полугодии нынешнего года поступило свыше трех с половиной миллиардов долларов инвестиций.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Речь идет о том, чтобы создавать совместные конкурентоспособные компании в машиностроении, нефтехимии, волоконной отрасли, микроэлектроники, фармацевтике и во многих других сферах. Необходимый потенциал есть. Я хочу сказать, что создана определенная основа. Сегодня российскому бизнесу и Беларуси принадлежит 2706 компаний. Это каждое третье совместное предприятие с иностранными инвестициями в Беларуси. Причем данный сектор динамично развивается.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской федерации:

Задача на ближайшую трехлетку весьма серьезная. Согласование документов в Правительствах наших стран шло непросто, завершилось буквально на днях. И, конечно, речь идет о формировании единого научно-технического пространства, сотрудничестве в сфере энергетики, безопасности и, конечно, в области гуманитарных дел.

У Беларуси и России много совместных идей и оба государства намерены развивать сотрудничество. Да и повестка дня обширная. Обсудили тему балансов топливно-энергетических ресурсов, определили как будет действовать объединенная транспортная система.

Бюджет Союзного государства России и Беларуси решили сохранить. Почти 5 миллиардов российских рублей пойдет в основном на союзные программы и мероприятия в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве - всего таких проектов около 40.

Сегодня утвердили и «дорожную карту» перспектив сотрудничества, определили единую промышленную политику.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Речь идет о том, чтобы нам, скажем, взаимно усилить наш промышленный потенциал в некоторых областях с тем, чтобы давать более конкурентную продукцию не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

За счет расширения поставок белорусского продовольствия на российский рынок, снижения административных барьеров и поддержки совместных проектов страны - союзники намерены исправить ситуацию по взаимному обороту. Этот показатель за последний год немного снизился. Беларусь и Россия также готовы работать над созданием единой платежной системы Союзного государства.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Полагаем, что надо увеличивать в расчетах во взаимной торговле удельный вес российского рубля. Мы за то, чтобы работать и над созданием не только национальных платежных систем, но и над объединением этих национальных платежных систем.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Прошло 15 лет, договор работает. Мы, наверное, достигли многого, но далеко не всего, о чем договаривались. Поэтому перспектива развития Союзного государства есть. Это очень высокая планка интеграции, которая не достигается пока ни одним другим интеграционным объединением. И именно поэтому у Союзного государства есть свой ресурс, заключающийся в том, чтобы показывать, наверное, основной интеграционный потенциал, который существует между такими близкими государствами, как Российская Федерация и Республика Беларусь.

По некоторым интеграционным проектам Беларусь и Россия находятся в шаге от принятия окончательных решений. Это касается приватизации предприятий. Данный вопрос требует особого внимания со стороны правительств двух стран.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента БГУ:

Не просто самоцель смена собственника, а эффективный собственник. У нас есть негативные примеры - это Российская Федерация. К сожалению, там приватизация была как-то кулуарно происходила и через колено. По большому счету, мы видим, к чему приводит доминанта олигархов в Украине, нашей соседке. Поэтому, я думаю, взвешенный подход оправдан. Более того, примеры, где приходит собственник и в целом в национальную экономику, конечно, можно найти успешные. Именно неторопливость реформ где-то скорее бы являлась плюсом, чем минусом.

Завершил Дмитрий Медведев свой визит в Беларусь посещением нового здания музея Великой отечественной войны. Открывали его 3 месяца назад сразу два Президента – и Беларуси, и России. Председатель российского Правительства осмотрел экспозицию, с интересом выслушал рассказ экскурсовода, а во всемирной паутине выложил своё фото, сделанное в музее, с подписью: «У Беларуси и России общая история и общая память».