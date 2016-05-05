В Минске прошло третье заседание оргкомитета по подготовке 5-го Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. В Минске 5 мая прошло третье заседание организационного комитета по подготовке и проведению 5-го Всебелорусского народного собрания. Участники встречи обсуждали детали предстоящего форума.

Традиционно это важнейшее политическое событие в жизни страны станет уточнением курса развития государства на ближайшие годы. Как всегда, народное вече объединит представителей всех ветвей власти, производства и бизнеса, науки, здравоохранения и культуры.

Напомню, Всебелорусское народное собрание начнется 22 июня. Эта памятная дата. В нынешнем году мы отмечаем 75-летие начала Великой Отечественной войны. Поэтому высказаны предложения, чтобы в этот день делегаты посетили музей ВОВ, а в концертной программе звучали песни военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.