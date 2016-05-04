Арабские инвесторы заинтересованы в логистическом потенциале Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты будут сотрудничать в продвижении товаров и услуг к потребителям – в общем, в том, что в современном мире называют логистикой. Детали сегодня обсудили на встрече Александра Лукашенко с председателем совета директоров корпорации «ДиПи Уорлд». Ей принадлежат десятки грузовых терминалов на территории 40 стран.

Говорили и о перспективных инвестиционных проектах. Султан Ахмед бен Сулейм отметил не только крайне выгодное географическое положение Беларуси и доступ в страны Евразийского союза, но и высокий уровень безопасности в нашей стране. А деньги, как известно, любят тишину. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ расскажет подробности.

На площадках Брестского транспортно-логистического центра редко бывают пустые места – востребованность колоссальная. Ежедневно через этот центр проходит до 160 машин, грузооборот в месяц составляет 12 тысяч тонн товаров. Создавался комплекс в интересах Таможенного союза, общий рынок которого почти 170 миллионов человек, главная задача – обеспечить доставку грузов с минимальными финансовыми затратами на перевозку и складирование.

Елена Евсеенко, заместитель директора транспортно-логистического центра (Брест):

Расположен непосредственно с границей с Евросоюзом. В 500 метрах от центра находится самый крупный пункт пропуска Республики Беларусь – Козловичи. Это дает преимущества как для развития нашего бизнеса, так и для перевозчиков для консолидации груза.

По всей стране сегодня работают почти два десятка логистических центров. Причем абсолютное большинство создано за счет иностранных инвестиций и средств частного бизнеса.

Интерес инвесторов в этой сфере закономерный. Беларусь обладает внушительным транзитным потенциалом – страну пересекают два трансъевропейских коридора.

Значимость нашей страны в развитии всей транспортной системы Европы оценили даже в Арабских Эмиратах. О возможности взаимовыгодного сотрудничества сегодня говорили на встрече главы государства с председателем совета директоров крупной эмиратской корпорации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь, находящаяся в центре Европы, особенно в это время является важным транзитным звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом. И мне бы очень хотелось, чтобы во время этого визита вы увидели свой интерес в Беларуси. И очень важно было бы, чтобы интересы нашей Беларуси и вашей огромной компании совпали. У нас есть много идей, у вас есть немало возможностей. Хотелось бы, чтобы это совпадение привело к возникновению новых компаний, в том числе и на территории Беларуси, а поэтому и новых рабочих мест. И для наших людей это было бы в это время хорошим знаком.

Объединенные Арабские Эмираты – основной торговый партнер Беларуси среди стран ближневосточного региона. На эмиратский рынок мы поставляем мебель, грузовые автомобили, калийные удобрения.

В основе импорта – нефтепродукты, чай, ткани из синтетических нитей. Богатейшее государство региона, к тому же, крупнейший мировой инвестор. Капитал Эмиратов работает по всему миру. Сотрудничество с Беларусью развивается очень интенсивно. Александр Лукашенко четыре раза посещал Объединённые Арабские Эмираты.

Султан бен Сулейм представляет крупнейшего мирового портового оператора, штаб-квартира которого расположена в Дубае. К тому же, корпорация – мощный мировой инвестор в сфере логистики. Компания специализируется на транспортировке грузов водным видом транспорта. Под ее управлением более 70 терминалов в 40 странах мира.

Наша страна – выгодный транзитный партнер для доставки грузов.

Султан бен Сулейм, генеральный директор корпорации (ОАЭ):

У меня была возможность пообщаться с министром транспорта Республики Беларусь. Я с радостью отмечаю высокий уровень развития вашей транспортной и логистической системы. Мы пришли к пониманию важности Беларуси в развитии транспортной системы Европы.

Арабские партнеры уже называют нашу страну привлекательным рынком с хорошими перспективами для долгосрочного сотрудничества. Гости намерены на месте посмотреть, как работают логистические центры Беларуси.

Глава государства подчеркнул: если эмиратская корпорация решит инвестировать в Беларусь, то для нее будут созданы максимально выгодные условия.