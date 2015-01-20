Александр Лукашенко на съезде БРСМ: Если Год молодежи в Беларуси пройдет незаметно, грош вам цена

Новости Беларуси. Президент поддержал все предложения, которые прозвучали от молодежи на 42-м съезде БРСМ. Масштабный форум 20 января во Дворце Республики собрал тысячи молодых людей со всей страны.

Активные и неравнодушные не только рассказали о своих достижениях за последние три года, но и внесли для обсуждению новые идеи: от инновационных проектов до патриотических.

Александр Лукашенко отметил, что нынешний Год молодежи должен запомниться многим поколениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы стали взрослыми. Вы, прежде чем что-то сказать в присутствии главы государства, этой аудитории, поверьте, нас сегодня весь мир, кто не слеп, увидит и услышит, вывернут наизнанку все, что здесь было сказано (вы это должны понимать). Вы чувствуете свою ответственность. Внося предложения, чувствуется, чти вы их выстрадали. Это говорит о вашей взрослости.

Второе, что я почувствовал. Те предложения, которые вы внесли, они не нуждаются в дополнительной проработке, чтобы их поддержать. Поэтому я поручаю главе Администрации Президента, который несет персональную ответственность за развитие молодежного движения, все предложения, которые прозвучали и в докладе исполняющего руководителя нашей молодежной организации, и в выступлениях, и которые еще прозвучат на съезде, не только собрать. Серьезнейшим образом проанализировав, выстроить некий план реализации этих мероприятий.

Вы сделали главное. Вы четко структурировали, как здесь было сказано, свою деятельность. Это значит, что вы в этом бурном мире определились, чем вы будете заниматься. 5-6 направлений. Для того, чтобы развиваться, развиваться не только качественно, но и количественно, и обязательно с хорошим качеством при этом, вам надо к следующему съезду добавить одно, а лучше два направления вашей деятельности. Таких направлений достаточно, и мы о них сегодня говорили. Это будет говорить о вашем развитии.

Вы сегодня много говорили о кадрах, о средства, о финансах. Действительно, вы не просили чего-то дополнительно. Но меня удивило то, что до сих пор ни Правительство, ни государственные, ни другие органы не приняли предложение молодежной организации, чтобы консолидировать средства и направить туда, куда нужно. Не только куда предлагает БРСМ. Но это было разумное предложение, это надо было сделать давно. И коль бюджет уже утвержден на этот год, я готов вернуться к рассмотрению этого предложения с целью консолидации тех финансовых средств, а если нужно, и добавить, не глядя на то, что у нас лишних средств нет, для того, чтобы разумные, творческие, уже апробированные вещи были реализованы в нашем государстве.

Сегодня ваше лучшее время. Воплощайте свои мечты, вкладывайтесь в то, что вы делаете. Все свои силы вкладывайте в это дело, душу, энергию и волю. Вы предложили – я вас поддержал. У нас Год молодежи. Хотелось бы, чтобы он прошел заметно. Если он пройдет незаметно, грош вам цена. Внесите свои конкретные предложения, реализуйте массу мероприятий полезных для нашего общества. Но чтобы этот год запомнился многим поколениям. Это вы (молодые, бурные люди, готовые любые стены разрушить, сломать все, что мешает нашей жизни) должны спланировать, уже должны были (но если не сделали, сделайте сейчас) и провести этот Год молодежи. Я готов идти с вами в первых шеренгах.

Участие в молодежном форуме приняли не только молодые люди со всей Беларуси.

На мероприятие приглашены и международные делегации: Германии, Китая, Азербайджана, Казахстана и России. Они активно сотрудничают с нашими молодежными организациями, перенимают опыт и обмениваются идеями.

В кулуарах каждый из них делился своим впечатлением об Открытом диалоге молодежи в Минске.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестской областной организации ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Глава государства, приятно отметить, поддержал нас. Нам это очень весомо, нам весомо, что такое большое внимание в государстве уделяется государственной молодежной политике, уделяется деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Мы оправдаем такое ответственное, доверительное к нам отношение нашими проектами и акциями.

Михаил Киселев, командир Центрального штаба студенческих отрядов (Россия):

Проектов очень много. Мы ждем решений дальше работы съезда. Сегодня очень верно сказал Александр Григорьевич, что молодежь подросла. Те предложения, которые были высказаны Белорусским республиканским союзом молодежи, конечно, достойны уважения. И не просто предложения «поддержите», «дайте денег». Это и законодательные инициативы, это и вопросы, связанные с Союзным государством, что говорит не думать только о себе. Это и связанные с ветеранами, волонтерами. И здесь, при том, все это было в той риторике, когда молодежь говорит: «Мы сами готовы это сделать».

Нурлан Сыдыков, ответственный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» (Казахстан):

Сегодня услышали очень интересные проекты. И я вам честно скажу: такая отцовская забота главы государства, его личное участие, поддержка инициатив и всех высказанных проектов – я считаю, что это на высшем уровне дает толчок для развития нового поколения молодежи Беларуси.