Петр Миклашевич: Законы, затрагивающие права и свободы граждан, целесообразно издавать на белорусском и русском языках

Новости Беларуси. Законы, затрагивающие права и свободы граждан, целесообразно издавать и на белорусском, и на русском языках. Такое мнение 20 января высказал председатель Конституционного Суда Беларуси Петр Миклашевич, оглашая ежегодное послание Президенту и обеим Палатам Парламента.

По его словам, такая мера позволит обеспечить свободный доступ к правосудию для всех граждан. А также, при необходимости, вести судопроизводство на белорусском.

Равенство двух госязыков закреплено в главном документе страны. В частности, об этом гласит 17 статья Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

У нас Конституция гарантирует равенство двух языков. Поэтому сегодня, принимая послание, мы обратили внимание на то, что принимаются меры на государственном уровне для дальнейшего развития белорусского языка. И в юридической сфере это делать необходимо. Это является возможностью более свободного доступа граждан к Конституционному правосудию.