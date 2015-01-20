Александр Лукашенко: Поддержка молодых семей всегда была и остается одним из приоритетов нашей политики

Новости Беларуси. 20 января все дороги Беларуси привели молодежь в Минск на 42-й съезд БРСМ. Масштабный форум прошел во Дворце Республики и собрал тысячи участников со всей страны и из-за рубежа. В мероприятии принял участие и президент Беларуси. Александр Лукашенко всегда с особым вниманием и доверием относится к молодежи. Активные и неравнодушные не только рассказали о своих достижениях за последние три года, но и озвучили новые проекты.

Президент поддержал все предложения и отметил, что нынешний Год молодежи должен запомниться многим поколениям.

Наталья Бреус, СТВ:

БРСМ сегодня объединяет почти полмиллиона молодых людей. Три тысячи делегатов из всех регионов приехали в Минск, чтобы поучаствовать в форуме организации. Фото каждого участника на этой стене. На ее фоне сделано просто рекордное количество селфи. Мы тоже от селфи-видео не удержались. Каждый хотел запечатлеть себя, чтобы выложить в социальные сети и рассказать друзьям и родным, что он часть большой команды БРСМ. И часть большой белорусской истории.

2015 в стране объявлен Годом молодежи. Начинается он масштабно — с большого форума Белорусского республиканского союза молодежи. Это возможность подвести итоги — что сделано для молодых людей и ими самими за последние три года. Не случайно встречают участников съезда организации в яблоневом саду.

Символичную корзину с плодами труда вручают ребята вип-гостю форума — президенту Беларуси.

Молодежная организация занимается патриотическими и спортивными проектами, помогает стариками и ветеранам.

Например, гомельчане приехали с предложением создать в стране единый центр волонтерства.

Игорь Завалей, делегат 42-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Волонтерство сегодня становится модным. Молодежь всегда тянется к модному, к трендам, поэтому очень много молодежи сейчас тянется к волонтерству.

БРСМ увлечен и поиском талантов. Находят одаренных детей и продвигают их находки в рамках проекта «100 идей для Беларуси».

Есть в стране «головатые». Студент мехмата БГУ Павел — один из них. Еще в 10 классе придумал мобильное приложение. Его скачали уже более 100 тысяч пользователей. После рукопожатий и краткой беседы со спикером Парламента, рассказывает: химия не давалась — пришлось спасать ситуацию.

Павел Бацилев, делегат 42-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Это первое в мире мобильное приложение, которое умеет решать абсолютно любые задачи по химии и объяснять свои решения. Чтобы приложение решило задачу для школьников достаточно ввести то, что дано в задаче. Идея в том, что здесь нет какого-то готового прописанного набора задач. Приложение само может решить любую задачу и расписать полный ход решения.

Главный вопрос — чем сегодня живет и дышит молодежь. Найти общий язык с подрастающим поколением не всегда просто. Власть пытается. Вот Мингорисполком начал активничать в социальных сетях.

Вы стараетесь быть ближе к молодежи?

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Конечно, потому что молодежь — это новые идеи, новые подходы. После встречи с молодежью, которую мы проводили полтора месяца назад, мы собрали предложения по спортивным площадкам, по граффити, поэтому все предложения молодежи, которые направлены на то, чтобы город становился лучше, краше, комфортнее, мы воспринимаем.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Я всегда представляю самостоятельность, чтобы над ними не давлела чья-то инициатива, была своя. Это, я думаю, самое главное — раскрепощать инициативу, дать им почувствовать себя самостоятельными.

Пожалуй, самое популярное сегодня — студотрядовское движение. За три года оно охватило сотни тысяч ребят в Беларуси. Еще год назад говорили они о нехватке рабочих мест. Не всегда местная вертикаль и работодатели были готовы идти навстречу. Тему озвучили президенту — и в итоге — сказано — сделано. В каждом регионе организовано по 10 тысяч рабочих мест для ребят. Свой первый рубль могут получить подростки уже в 14 лет. А пример для подражания — работа отрядов на всебелорусской стройке атомной электростанции в Островце.

Одно из нынешних предложений к президенту касается единой налоговой политики.

Александр Матвейчив, делегат 42-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

У наших белорусских отрядов, когда они работают в России, не являются резидентами Российской Федерации, у них взимается подоходный налог в размере 30%. Они заработную плату получают на 17% меньше, поэтому я предлагаю и считаю правильным все-таки налоги снизить.

Общаться с молодыми людьми глава государства любит. Президент регулярно встречается с ребятами. В самом начале Александру Лукашенко предложили прикрепить на лацкан красную ленточку с яблоневым цветом. В 2015 году БРСМ инициирует акцию «Цветы великой Победы» — все-таки 70 мирных лет после войны! Президент проект поддержал.

Именно брестчане говорили на встрече о патриотизме. Попытки на Западе переписать историю их просто возмущают.

Год назад в своем материале американский телеканал пытался унизить память павших. Отсюда предложение — создать в регионе на базе Брестской крепости настоящий патриотический центр.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестской областной организации ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

К счастью, на белорусской земле такие рассуждения не приживаются. Как же можно перевернуть историю и заставить народ верить в такую чушь?! И это при том, что живы очевидцы тех страшных событий. Белорусская молодежь не только сохранит, но и расскажет новым поколениям белорусов правдивую историю о той страшной войне и героизме наших прадедов и дедов.

Еще год назад глава государства предложил организации не распыляться, а сконцентрироваться в своей работе на 5-6 направлениях. Так и поступили. Чтобы воплощать все проекты в жизнь БРСМ предлагает упорядочить финансирование. Сегодня организация становится кузницей молодых и толковых кадров.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО БРСМ»:

Считаю необходимым выступить с инициативой и вернуть практику включения руководителей территориальных комитетов БРСМ в состав исполкомов. Это даст возможность не только оперативно решать многие вопросы молодежи, но и позволит непосредственно органам исполнительной власти формировать грамотных специалистов. Новой формой работы может стать прохождение квотной стажировки студентов в министерствах, ведомствах, на предприятиях.

Александр Лукашенко, выступая перед делегатами молодежного съезда, говорит, что в предложениях есть смысл.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы стали взрослыми. Вы, прежде чем что-то сказать в присутствии главы государства, этой аудитории, поверьте, нас сегодня весь мир, кто не слеп, увидит и услышит, вывернут наизнанку все, что здесь было сказано (вы это должны понимать). Вы чувствуете свою ответственность. Внося предложения, чувствуется, чти вы их выстрадали. Это говорит о вашей взрослости.

Второе, что я почувствовал. Те предложения, которые вы внесли, они не нуждаются в дополнительной проработке, чтобы их поддержать. Поэтому я поручаю главе Администрации Президента, который несет персональную ответственность за развитие молодежного движения, все предложения, которые прозвучали и в докладе исполняющего руководителя нашей молодежной организации, и в выступлениях, и которые еще прозвучат на съезде, не только собрать. Серьезнейшим образом проанализировав, выстроить некий план реализации этих мероприятий.

Вы сделали главное. Вы четко структурировали, как здесь было сказано, свою деятельность. Это значит, что вы в этом бурном мире определились, чем вы будете заниматься. 5-6 направлений. Для того, чтобы развиваться, развиваться не только качественно, но и количественно, и обязательно с хорошим качеством при этом, вам надо к следующему съезду добавить одно, а лучше два направления вашей деятельности. Таких направлений достаточно, и мы о них сегодня говорили. Это будет говорить о вашем развитии.

Вы сегодня много говорили о кадрах, о средства, о финансах. Действительно, вы не просили чего-то дополнительно. Но меня удивило то, что до сих пор ни Правительство, ни государственные, ни другие органы не приняли предложение молодежной организации, чтобы консолидировать средства и направить туда, куда нужно. Не только куда предлагает БРСМ. Но это было разумное предложение, это надо было сделать давно. И коль бюджет уже утвержден на этот год, я готов вернуться к рассмотрению этого предложения с целью консолидации тех финансовых средств, а если нужно, и добавить, не глядя на то, что у нас лишних средств нет, для того, чтобы разумные, творческие, уже апробированные вещи были реализованы в нашем государстве.

Президент обозначает, что молодежь сегодня в приоритете. Государство не оставит ее один на один с проблемами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас отношение власти к молодежи напоминает время, когда повзрослевшие дети выходят из-под родительского крыла. Каждый родитель, я в этом уверен, желает, чтобы его сын или дочь добились в жизни успеха. Не важно, в какой сфере и на какой должности, главное — состояться как профессионал и как человек. То же самое и в стране. Ей одинаково необходимы инженеры и врачи, рабочие и бизнесмены, агрономы и механизаторы, военные и артисты. Плох для Беларуси только тот, кто ничего не делает или делает в обход законов.

Огорчу недоброжелателей: не надейтесь — развитие нашего подрастающего поколения мы ни в коем случае не пустим на самотек, не сделаем его беспризорным. Мы видим на примере других государств, что может произойти, если не заниматься умами, развитием и досугом молодежи.

В условиях, когда против суверенных государств начинают использовать различного рода политтехнологии с опорой на раздувание протестного движения, агрессивного национализма, мы видим реальными партнерами государства в сохранении его стабильности именно молодежные группы патриотической направленности, которым чуждо деструктивное поведение.

Беларусь, прежде всего устами молодого поколения, должна четко и внятно сказать всем зарубежным театралам от политики: ваша драматургия на улицах и площадях городов мира — искусственно созданный и запущенный сценарий. В Беларуси в этом практически все убедились. Цель наших недоброжелателей — сделать молодежь той разрушительной слепой силой, которая поможет прорваться к власти зарубежным ставленникам и поживиться за счет будущих поколений, за счет ограбления страны. Эти вызовы и угрозы надо не просто видеть, но и решительно им противостоять.

В руководстве страны не скрывают, что хотят направить энергию ребят, что называется, в мирное русло. Молодежь та еще батарейка — задорная, энергичная, активная. От них «подпитывается» даже министр образования.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Я всю жизнь среди студентов, среди молодежи. Это очень взабдривает. Молодежь подпитывает нас энергией, мы от молодежи заряжаемся.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканского референдума:

Задача Республиканского союза молодежи — вовлечение нынешних молодых граждан, особенно членов Союза, во все политические кампании и все органы местного самоуправления, которые создаются у нас. Если мы не будем сейчас молодежь готовить к политике, мы упустим время, мы потеряем тот самый резерв, который должен создаватсья из этих молодых путем их ротации в депутаты местного уровня.

Школьники, студенты, молодые специалисты сегодня как никто информатизированы. Все в гаджетах: планшетах или смартфонах. БРСМ по силам найти общие темы в виртуальном пространстве. Чем организация уже активно и занимается.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Всемирная паутина превратилась в арену информационных войн, где очень сложно, а порой невозможно, отличить правду от лжи, искреннее высказывание от провокаций. Наблюдается активная конкуренция за мнение интернет-сообщества, в особенности его лидеров. В том числе имеют место попытки подтолкнуть интернет-пользователей к деструктивным действиям.

Мне бы хотелось, чтобы вы всегда могли отыскать истину в бесконечной лавине информации. Учитесь ее проверять, не принимайте все слепо на веру, думайте над тем, что читаете или видите в сети. Учитесь противодействовать манипуляциям, отличать правду от неправды. Вы можете четко ориентироваться в потоках информации, но в то же время обязаны не растерять духовные ценности, принципы морали нашего народа. Вы должны оставаться гражданами своей страны.

На связь с Минском выходили и регионы Беларуси. Была организована специальная онлайн трансляция в области. Именно в регионах появляется все больше возможностей для молодых людей и их семей. Без поддержки они не останутся.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо честно признать, что где-то в чем-то этими приоритетами мы даже перегнули палку, стремясь, может быть, излишне, предупредить, подстраховать или обезопасить от трудностей молодого человека, вступающего во взрослую и самостоятельную жизнь. А ведь жизнь не обманешь. Если не приучить себя к преодолению меньших трудностей, с большими никогда не справишься. Именно с наличием жилья семейная молодежь часто связывает решение иметь детей. Кто-то с осуждением скажет, что это слишком прагматично. Я отвечу: да, прагматично. Но и патриотично тоже, ведь это залог того, что дети будут защищены от бытовой неустроенности, обеспечены условиями для нормального роста и развития. Такой патриотичный прагматизм мы принимаем. И понимая это в регионах, мы будем наращивать строительство домов, сокращая застройку столицы.

В семье, где подрастают дети, учеба становится чуть ли не ежедневной темой для общения — начиная от банального: «сделана ли домашка?» до глобального: «кем быть?». И сам родитель, Александр Лукашенко, затрагивает тему образования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Выравниваются возможности получения образования и организации производства, внедрения новейших способов лечения и доступов к информации, проведения исследований и организации торговли. Поэтому, чтобы добиться коммерческого успеха, научного признания, наконец, просто семейного благополучия, нет необходимости уезжать за океан. Для этого не надо даже переезжать из глубинки в столицу. Всюду требуется максимальное вложение собственного труда и упорства в достижении цели. Важно, чтобы каждый из вас как можно раньше понял и принял эту простую истину.

Я ни в коем случае не отговариваю вас от свойственного юности желания увидеть мир. Любопытство и стремление узнать новое и птенца выталкивают из гнезда. Поезжайте и смотрите, учитесь, если готовы, осваивайте новое, перенимайте полезное. Но вряд ли вас ждут там с распростертыми объятиями. Там давно привыкли считать деньги и просто так ничего не делают. Не обольщайтесь, что там вы найдете нечто особенное, истину в последней инстанции. Сегодня нет мировых центров, где аккумулировалось бы знание. Знание рассеяно повсюду и создается каждое мгновение одновременно в разных точках земного шара, в том числе в научных центрах и университетах Беларуси. Из-за этого меняется вся прежняя система образования, особенно высшего. Тот, кто хочет остаться первым в своей сфере, в профессии, не перестает учиться всю жизнь.

Все сошлись на том, что сработали в молодежной организации на отлично. Было заметно, что общение с самой активной молодежью президенту пришлось по душе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня ваше лучшее время. Воплощайте свои мечты, вкладывайтесь в то, что вы делаете. Все свои силы вкладывайте в это дело: душу, энергию и волю. Вы предложили — я поддержал. У нас Год молодежи. Хотелось, чтобы он прошел заметно. Если он пройдет незаметно — грош вам цена. Внесите свои конкретные предложения, реализуйте массу мероприятий, полезных для нашего общества, чтобы этот год запомнился многим поколениям. Я готов идти с вами в первых шеренгах.

К нынешнему съезду специально учредили переходящее знамя. Оно будет вручаться лучшему студотряду.

Таким стал отряд Двина из Полоцка. Ребята из Витебской области ударно потрудились над АЭС — они возводили главный вход. Будет что вспомнить!

Александр Бирюков, делегат 42-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Мы строили будщий центральный въезд а атомную элекстростанцию. Когда ее откроют, будет сразу виден тот объект, который мы строили.

В этот день на съезде решили и организационные вопросы. Так утвержден новый образец молодежного билета — он сделан в виде банковской карты. Избрали члены организации и первого секретаря. Ранее возглавлявший союз Игорь Бузовский был назначен на должность заместителя главы Администрации Президента. Теперь первым лицом молодежной организации стал Андрей Беляков.

После работы съезда было заметно, что многих ребят вдохновил серьезный и важный разговор.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестской областной организации ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Глава государства, приятно отметить, поддержал нас. Нам это очень весомо, нам весомо, что такое большое внимание в государстве уделяется государственной молодежной политике.

Михаил Киселев, командир Центрального штаба студенческих отрядов (Россия):

Те предложения, которые были высказаны Белорусским республиканским союзом молодежи, конечно, достойны уважения. И не просто предложения «поддержите», «дайте денег». Это и законодательные инициативы, это и вопросы, связанные с Союзным государством, что говорит не думать только о себе. Это и связанные с ветеранами, волонтерами. И здесь, при том, все это было в той риторике, когда молодежь говорит: «Мы сами готовы это сделать».

Нурлан Сыдыков, ответственный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» (Казахстан):

Мы сегодня услышали очень интересные проекты. И я вам честно скажу: такая отцовская забота именно главы государства, его личное участие, поддержка инициатив и всех высказанных проектов – я считаю, что это на высшем уровне дает толчок для развития нового поколения молодежи Беларуси.

Делегатам из регионов еще предстояла поездка домой, но разъезжаться они не спешили. Насыщенный день завершили экскурсией по Минску, заехали в музей Великой Отечественной войны. Чуточку истории победы для тех, кому предстоит строить будущее Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Косицкий, делегат 42-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

2015 год — Год молодежи. Мы надеемся, что эту высокую планку, которую мы сегодня задали в ходе съезда, мы как минимум не занизим эти показатели, может, и перевыполним.

Мария Гаврилик, делегат 42-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

В таком формате с главой государства я встречаюсь уже третий раз. Каждый раз он оставляет все новые впечателния. Как он разговаривает, как подает свои слова, идеи — очень эмоционально. Оставляет, можно сказать, глубокий след, ты думаешь, что можешь сделать очень много для своей страны после слов главы нашего государства.

Вероника Никитина, делегат 42-го съезда ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Сеъзд оставил массу энтузиазма на дальнейшую деятельность, на дальнейшее развитие в Союзе. Также съезд показал, сколько у нас талантливой и одаренной молодежи.