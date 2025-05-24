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В МИД прокомментировали пост канцлера Германии о размещении немецких танков у границ Беларуси

24 мая 2025 10:34
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В МИД Беларуси прокомментировали пост канцлера Германии о размещении немецкой бронетанковой бригады в Литве, у рубежей нашей страны. В данный момент в балтийской стране размещено 400 немецких солдат, до конца года к белорусской границе перебросят еще сотню военных. А к концу 2027-го численность контингента достигнет пяти тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со времен Второй мировой войны – это первая постоянно дислоцированная за рубежом танковая бригада Германии. В МИД Беларуси предостерегли Европу от ошибок прошлого и заверили: в случае необходимости Беларусь сможет себя защитить.

В МИД прокомментировали пост канцлера Германии о размещении немецких танков у границ Беларуси-2

«В последний раз, когда немецкие танки подходили к границам Беларуси, они принесли оккупацию, выжженную землю и пепел миллионов жертв. Беларусь помнит. Мы способны отстоять свой суверенитет. Тогда, как и сейчас, простые люди не хотели принимать чужие армии – лишь предатели встречали их с распростертыми объятиями. Самые мрачные страницы истории предостерегают: не путайте милитаризацию с безопасностью. Если Европа стремится к прочному миру, пусть выберет диалог вместо военного развертывания, отдающего эхом прошлого», – отметили в МИД, прокомментировав публикацию немецкого канцлера.

# Международная политика

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