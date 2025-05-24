В МИД прокомментировали пост канцлера Германии о размещении немецких танков у границ Беларуси

В МИД Беларуси прокомментировали пост канцлера Германии о размещении немецкой бронетанковой бригады в Литве, у рубежей нашей страны. В данный момент в балтийской стране размещено 400 немецких солдат, до конца года к белорусской границе перебросят еще сотню военных. А к концу 2027-го численность контингента достигнет пяти тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со времен Второй мировой войны – это первая постоянно дислоцированная за рубежом танковая бригада Германии. В МИД Беларуси предостерегли Европу от ошибок прошлого и заверили: в случае необходимости Беларусь сможет себя защитить.