В МИД обсудили вопросы белорусско-польского приграничного движения

Новости Беларуси. Для запуска малого приграничного движения между Беларусью и Польшей пока нет необходимой инфраструктуры. Вопросы трансграничного сотрудничества обсуждали 15 июля в Минске эксперты двух стран. Упрощенный порядок пересечения рубежа предусмотрен для тех, кто проживают в пределах 30 километров по обе стороны от границы.

По словам специалистов, запуск малого приграничного движения должен произойти таким образом, чтобы не создать транспортный коллапс, ведь через белорусско-польский рубеж проходит большой пассажиро- и грузопоток.

К слову, с нашей стороны договор о приграничном движении с Польшей был ратифицирован в ноябре 2010 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Стаханьчик, первый заместитель министра внутренних дел Республики Польша:

Мы планируем расширить пропускную способность пункта «Песчатка-Половцы», который начнет функционировать в 2015 году. Еще один пункт пропуска «Домачево-Словатичи» уже работает в расширенном режиме. Планируется, что оба эти пункта будут работать так и впредь.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Сегодня потенциальное приграничное движение между Польшей и Беларусью - более полутора миллиона человек. Для запуска этого движения должны быть созданы оптимальные условия, в том числе и инфраструктура. Малое приграничное движение между Польшей и Беларусью будет наложено на значительный двусторонний международный поток, который следует через белорусско-польскую границу. Мы к этому должны быть готовы.