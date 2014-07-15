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Авиаснарядом в украинском городе Снежное разрушен подъезд многоэтажного дома. Минимум 3 человека погибли

15 июля 2014 12:13
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Новости Украины. В Донецкой и Луганской областях продолжаются активные боевые действия. Утром силовики нанесли авиаудар по городу Снежное. Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, погибли три человека. Однако специалисты опасаются, что число жертв может возрасти. Взрывом был полностью уничтожен целый подъезд. На данный момент идёт разбор завалов.

Тем временем в Луганске объявлен трёхдневный траур по погибшим мирным гражданам. Жертвами боевых действий стали 18 человек. Более 70 получили осколочные и огнестрельные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Видеофакт # Майдан в Киеве

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