Дмитрий Песков: в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались конкретные деструктивные планы

Новости Беларуси. 19 апреля стали известны подробности телефонного разговора президентов России и США, в котором обсуждалась попытка государственного переворота в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, официальный представитель Кремля в беседе с журналистами оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации Белого дома к готовившемуся покушению на белорусского лидера. Слова Дмитрия Пескова приводит агентство ТАСС.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

Всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение.

Он отметил, что в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы, поэтому, конечно, это говорит о большой опасности.