Дмитрий Песков: в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались конкретные деструктивные планы
Новости Беларуси. 19 апреля стали известны подробности телефонного разговора президентов России и США, в котором обсуждалась попытка государственного переворота в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, официальный представитель Кремля в беседе с журналистами оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации Белого дома к готовившемуся покушению на белорусского лидера.
Слова Дмитрия Пескова приводит агентство ТАСС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
Всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение.
Он отметил, что в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы, поэтому, конечно, это говорит о большой опасности.
Напомним, общаясь с прессой после субботника, Александр Лукашенко рассказал, что на него и членов его семьи готовилось покушение. Спецслужбы Беларуси при помощи коллег из ФСБ сумели предотвратить это преступление и задержали организованную группу, готовившую вооруженный переворот.