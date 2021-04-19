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Дмитрий Песков: в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались конкретные деструктивные планы

19 апреля 2021 13:33
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Новости Беларуси. 19 апреля стали известны подробности телефонного разговора президентов России и США, в котором обсуждалась попытка государственного переворота в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, официальный представитель Кремля в беседе с журналистами оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации Белого дома к готовившемуся покушению на белорусского лидера.

Слова Дмитрия Пескова приводит агентство ТАСС.

Дмитрий Песков: в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались конкретные деструктивные планы-1

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
Всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение.

Дмитрий Песков: в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались конкретные деструктивные планы-4

Он отметил, что в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы, поэтому, конечно, это говорит о большой опасности.

Дмитрий Песков: в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались конкретные деструктивные планы-7

Напомним, общаясь с прессой после субботника, Александр Лукашенко рассказал, что на него и членов его семьи готовилось покушение. Спецслужбы Беларуси при помощи коллег из ФСБ сумели предотвратить это преступление и задержали организованную группу, готовившую вооруженный переворот.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин # Джо Байден # Александр Лукашенко # Фотофакт

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