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В Логойщине уже в этом году введут в эксплуатацию первый в Минской области комплекс овцеводства

13 февраля 2013 15:07
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Новости Минской области. Золотое руно. Первый в Минской области комплекс овцеводства введут в эксплуатацию в этом году в Логойщине. Строительство в разгаре. Для обслуживания комплекса на 10 тысяч животных планируется закупить оборудование стоимостью 6 миллионов долларов. Часть сельхозтехники уже опробована во время заготовления кормов и уборки зерновых.

Основное направление – выращивание мясных пород овец. Первая тысяча голов здесь появится этой осенью. Будет создано более 50 рабочих мест. Но уже сегодня можно сказать: обновление одной из наиболее востребованных сельскохозяйственных отраслей началось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вадим Маршак, заместитель директора предприятия:
Строятся склады для хранения урожая концентратов. Полностью готовы фундаменты под помещения для содержания овец, таких как кошара, для содержания баранов, для молодняка, карантинное помещение. Сами конструкции, сэндвич-панели, нами заказаны во Франции, буквально через 2 недели начнут поступать первые машины со строительными материалами, и где-то в марте, наверное, мы начнем сбор первой кошары, помещения для баранов и карантина.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика # Вадим Маршак

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