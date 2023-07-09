Быть в такой компании приятно. Узнали о военном и экономическом потенциале ШОС

Но есть еще в мире пространства, где соглашения и договоренности все же имеют вес. Это о ШОС. На неделе стало известно, что Беларусь уже в ближайшее время может присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на Совете глав государств организации. Даже назывались конкретные даты, когда наша страна перейдет в другой статус. Как ожидается, мы присоединимся к «шанхайскому измерению» в 2024-м. Беларусь для этого сделала все, что от нее требовалось. «Рассчитываем, что это произойдет в ближайшей перспективе». Алейник о вступлении Беларуси в ШОС.

Теперь мяч на стороне ШОС, но есть большая вероятность, что вскоре мы окажемся в одной команде. Тем более, что уже сейчас у Беларуси со странами организации намного больше общего, чем кажется. Во-первых, мы разделяем основные подходы и ценности ШОС. Организация не дружит против кого-то. Эта философия, скорее, популярна на Западе, а выступает за созидательный процесс и объединение на равно выгодных условиях. Во-вторых, посмотрите, кто входит в ШОС, и все станет еще понятнее. Сейчас это 9 стран. Иран совсем недавно пополнил список. Среди участников Россия и Китай. Это наши союзники. Но и с другими странами ШОС, теми же Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, мы давно и хорошо знакомы. Лукашенко: сегодня мы видим полный слом всех правил и понятий. Подробности здесь.

В целом в прошлом году на долю государств ШОС приходилось почти 70 % нашего товарооборота. Так что можно быть уверенным, что в лишних представлениях для этих стран Беларусь не нуждается. Выйдя на другой уровень экономического измерения, естественно, будут и новые проекты и возможности. А ШОС изначально и задумывали дополнительную экономическую константу на Востоке. Но, как формулирует наш Президент, сегодня кризис международных отношений, полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что и ШОС фокусируется на безопасности. А что из себя представляет организация в военном плане? Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государств ШОС. О чем говорили?

Все чаще говорят, что именно ШОС представляет коллективный Восток, который выступает в противовес коллективному Западу. Давайте хотя бы посмотрим на список ядерных держав, которые входят в организацию: Россия, Китай, Индия, Пакистан. А с учетом принятия Ирана о ШОС можно говорить как о реальной силе, которая может противостоять НАТО. В конце концов, только Россия и Китай превосходят по потенциалу силы Альянса. Быть в такой компании, согласитесь, не зазорно, а приятно и, что скрывать, выгодно.