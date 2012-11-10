В Катаре продолжаются многонациональные учения «Разгневанный сокол» с участием белорусов

Новости Катара. В Катаре продолжается первый этап многонационального учения «Разгневанный сокол». В маневрах на аравийском полуострове участвуют представители более чем из 20 стран, в том числе и Беларуси.

На сегодня сформировано несколько групп, в которых офицеры, медики, инженеры и спецназ предлагают свои алгоритмы решения поставленных задач. Фактически, здесь определяется, чьи модели управления наиболее эффективны.

Белорусские офицеры предлагают такие варианты действий, которые зачастую становятся основой принимаемых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джасем аль-Муханнади, бригадный генерал (Катар):

Участие в этих учениях белорусской стороны является подтверждение высокого уровня взаимодействия между нашими Вооруженными Силами. Очевидно, что белорусская сторона – одна из наиболее подготовленных участников этих учений. Уровень белорусских специалистов во многих областях самый высокий, поэтому мы хотели и хотим продолжать искать возможность для приобретения у белорусских военных их опыта.