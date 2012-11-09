Выборы в США и победа Барака Обамы. Чего ожидать миру от лаурета Нобелевской премии мира во время его второго срока

Вот, собственно, и все. Норвежский Нобелевский комитет, присуждающий премии мира все более и более-менее подходящим персонажам и организациям, может расслабиться. Работать в следующем году комитетчикам не предстоит. Ведь выбор лауреата премии мира-2013, а может, и дальше, теперь очевиден, как никогда. Ее надо вручить, конечно же, новопереизбранному президенту США Бараку Обаме.

И вопрос «за что?» волновать норвежцев не должен. В прошлый раз ведь тоже было не за что, но кого это остановило? А значит, разговор на эту тему можно считать ожидаемо завершенным.

А вот о том, чего ожидать миру в связи с победой нобелевского лауреата премии мира на выборах в США сегодня и не только сегодня, мы, в программе «Поговорим» на СТВ, и не только мы, и поговорим. Меня зовут Глеб Лавров, здравствуйте.

Впрочем, разговор о будущем сроке президента Обамы логично начинать с разговора... о прошлом. Ведь, как отмечают большинство экспертов, цели и задачи, стоящие перед американским лидером, за четыре года его лидерства поменялись не то чтобы кардинально. Финансовые проблемы, безработица, участие США в двух войнах и база Гуантанамо, как общемировой символ прав человека... не для всех людей мира - все это осталось неизменным. Разве что оккупационные войска в Ираке были заменены когортой военных консультантов с теми же функциями. Так что войны вроде бы полторы. Победа?

Вот и приходится аналитикам признавать, что президент, который пришел на пост с лозунгом «Да, мы можем», многого на посту все же не смог. А значит, и ему, и американцам, и всем остальным еще предстоит, минимум, столько же.

Дик Мейер, Исполнительный директор американского отделения медиакорпорации BBC (Великобритания):

Американцы хотят перемен, но оставили все, как было...

Взять хотя бы внутреннюю политику, вернее, экономику. Уже в январе весь мир по воле США может столкнуться с новым витком рожденного в Америке и все еще толком не завершившегося мирового кризиса.

Дело в том, что с нового года в Соединенных Штатах начинает работать пакет законов, каждый из которых, по мысли авторов, направлен на снижение дефицита бюджета. Одновременно будут повышены налоги. И снижены этого бюджета расходы. Вот только «финансовая пропасть», как уже окрестили день 1 января финансисты, может привести к спаду, чтобы не сказать прыжку, всей экономики США вниз и разом. А этого будет достаточно для обрушения рынков везде.

И то, что проблему можно решить, откажись Вашингтон от части мер, проблемы совсем не решает. Ведь эти части пакета законов стали компромиссом между Бараком Обамой: сопартийцы с одной стороны и сотоварищи республиканцы - с другой. И вот зачеркнуть свою часть плана спасения, ведущего в пропасть, ни старый прореспубликанский сенат, ни новый демократ-президент пока не готовы.

Марк Ром, политический аналитик, сотрудник Джорджтаунского университета (США):

Нас ждут бесконечные трения, и разочарование последних двух лет, к сожалению, продолжится. У республиканцев не будет причин сотрудничать [с Обамой], у Обамы не будет желания отказаться от чего-то в пользу республиканцев. Это будет ужасно...

Да и в политике внешней времена Обамы, отмеченные «Арабской весной» в Тунисе и Египте, а затем арабской очень осенью в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, скорее всего, точно продолжатся. Американские войска в Афганистане уступят место экспертам из частных военных фирм на контракте с армией США.

Американская ПРО в Европе, между прочим, у самых границ бывшего Советского Союза, также вряд ли демонтируется сама по себе. Да и дипломатическая деятельность официального Вашингтона, причем, как официальная, так и не очень, вряд ли пойдет на спад при новом Обаме и его следующем, как уже сообщают мировые СМИ, - госсекретаре. И будто ничего не поменялось.

Сергей Михеев, Генеральный директор Центра политической конъюнктуры России:

Я думаю, что [даже] выбор между Ромни и Обамой не означал бы никакого изменения во внешней политике американцев, так как она уже многие десятки лет практически не меняется независимо от того, кто находится у власти - демократы или республиканцы. Ее смысл заключается в обеспечении глобального лидерства США в мире любыми доступными средствами. Если посмотреть на историю последних двадцати лет после распада Советского Союза, в Белом Доме [уже] были и демократы, и республиканцы, но по сути ничего не менялось. Америка, когда ей было нужно, вела различные войны.

А значит, победу Обамы в почти двухгодичном предвыборном марафоне, который, кстати, стал самым дорогим в истории США, всем миром праздновать, похоже, не стоит. Ведь даже если новый американский лидер совсем не создаст новых проблем, старых американских проблем целому миру уже немало. Да и на эти уже существующие вопросы, по крайней мере, исходя из первой речи Обамы, отвечать по-новому новый президент не готов и не обещает.

Барак Обама, президент США:

Вы выбрали нас, чтобы мы думали не о наших рабочих местах, а о ваших. И в ближайшее время мы, обе партии, будем работать над этим вместе и вместе будем решать то, что можем решить только сообща...

А уж о том как именно противоборствующие партии США и президент Обама могут «работать сообща» уже не раз сообщали СМИ и говорили многие. А о другом - еще поговорим. Удачи и всего хорошего.