Наблюдатели от ОБСЕ вынужденно признали наличие в системе голосования США «недостатков, требующих немедленного устранения»

Новости США. Наблюдатели от ОБСЕ, те самые, которых в минувший вторник в США не пустили на избирательные участки сразу в восьми штатах, вынужденно признали наличие в американской системе голосования «недостатков, требующих немедленного устранения». К таким, в частности, было отнесено то, что 50 из 237 миллионов избирателей не смогли воспользоваться своим конституционным правом вовсе.

Также глава миссии наблюдателей отметил непрозрачность и неконтролируемость системы финансирования кампаний кандидатов. А кандидаты, не представлявшие две основные партии, были, по его мнению, лишены даже возможности провести полноценную предвыборную агитацию. Помимо этого к ним применялись меры прямого давления со стороны властей США.

Лидер партии Зеленых, Джилл Стайн, была трижды арестована во время предвыборных мероприятий. Не раз попадали в участки, но полицейские, а не избирательные и ее помощники. И все же, несмотря на то, что в докладе были отмечены нарушения, критичные для любой другой страны мира, международные рефери от ОБСЕ по традиции все таки назвали выборы «профессиональными», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.