Вадима Зайцева на посту главы КГБ заменил Леонид Мальцев

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил генерал-лейтенанта Вадима Зайцева от должности председателя КГБ. Соответствующее решение принято сегодня по итогам совещания у главы государства, на котором рассматривались перспективы и недостатки в работе Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В начале этого года на коллегии Комитета коллегии госбезопасности мы обсуждались задачи и основные направления деятельности органов госбезопасности. Особое внимание мною тогда было обращено на ряд имеющихся проблем, в том числе в работе с личным составом. Поэтому сегодняшнее совещание и носит такой целевой характер. В первую очередь, я хотел бы в плане контроля за реализацией моих решений тогда принятых в ходе коллегии КГБ, услышать, как решаются имеющиеся проблемы, решены ли они. Насколько эффективна кадровая, идеологическая работа в самой системе КГБ, какова атмосфера в коллективах.

Все мы понимаем, что главная ценность для нас - это люди. От того, насколько профессиональным, слаженным и целеустремленным является коллектив, зависит и конкретный результат в работе. А для такой силовой специальной структуры, как КГБ, это вдвое важнее.

Что такое чекистский коллектив объяснять нет особой необходимости. Хотя и там военные люди, но солдафонство, с негативном понимании слова, конечно же там неприемлемо и недопустимо. Так же, как нервозность, не дай бог, запугивание, устраняющее творческое отношение к делу и порождающее пассивность и безразличие у сотрудников. Это не только для КГБ, это важно для любого воинского коллектива.

Для принятия оптимального, взвешенного решения, крайне важно мнение не только руководителей разных рангов, но и того оперативного работника, который непосредственно занимался какой-либо разработкой, глубже его эту тему не знает никто.

Руководствуясь вопросами национальной безопасности страны, важно достичь того, чтобы творческий подход к делу и исполнительность были на высочайшем уровне. Иначе останется одна говорильня, а результатов не будет, Да, жесткой рукой надо искоренять предательство интересов государства, коррупцию, бездеятельность. Но в то же время надо доверять людям, помочь оступившимся, попавшим в беду. Этот человек, если он не враг и не преступник, потом с особым рвением проявит себя в работе.

Говоря о кадрах Комитета госбезопасности необходимо отметить, что для них характерны навыки аналитического мышления, системного подхода, умение прогнозировать ситуацию. Иначе там не будешь работать. И таких людей Комитет готовит не только для своих собственных нужд, но и в целом для государства. Лучшим из них место и в президентских структурах. Тогда будет и более тесная совместная работа, реальное взаимодействие, поскольку ни одно силовое ведомство не способно работать по всему спектру угроз национальной безопасности. И КГБ, каков бы ни был его потенциал, как основной спецслужбы, ничего не сделает в одиночку. Поэтому взаимозаменяемость, переток кадров из одной структуры силовой, тем более специальной, в другую - это вопрос существования той или иной структуры. Тем более мы живем в одном государстве.

Хочу отметить, при выходе на пенсию не надо терять таких людей. Их жизненный опыт, высокий профессионализм должны быть востребованы, там где требуется. В первую очередь, глубокая аналитическая работа, знание обстановки в стране, за рубежом. Ну и надо помнить, что чекистов бывших не бывает. Они, если настоящие чекисты, до своей смерти преданы своей работе. Поэтому нам очень важно использовать людей, которые когда-то служили в ЧК, а сегодня находятся на пенсии.

Об этих вопросах мы подробно говорили на коллегии Комитета. Присутствующие здесь руководители участвовали в ее работе. За прошедший период по моим поручениям в КГБ дважды проведены соответствующие проверки. Их результаты тоже сегодня обсудим. В последнее время кадровое обеспечение рассматривалось и по другим силовым структурам. Скоро мы проведем расширенное совещание по реформированию МВД, на котором эти проблемы также будут в центре внимания и состоится по этим проблемам мужской разговор.

На будущее, это касается и госсекретариата, надо где-то раз в квартал готовить совещание по вопросам деятельности силовых структур для рассмотрения их проблем и оказания соответствующей поддержки.

Итоги совещания журналистам озвучил государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Леонид Мальцев.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

На совещании выступил генеральный прокурор, председатель Следственного комитета и они поставили ряд вопросов. В том числе и представителей государственного секретариата Совета Безопасности. О существующих проблемах, вот последнее событие, которые произошли, связанные с Комитетом государственной безопасности. Всем известно о самоубийстве подполковника КГБ Александра Казака. Ряд других вопросов, которые требуют тщательного расследования.

В этой связи Президент принял решение освободить генерал-лейтенанта Вадима Юрьевича Зайцева от должности председателя Комитета государственной безопасности и зачислить его в распоряжение председателя КГБ.

Исполнять обязанности Председателя КГБ поручено мне. Но это не значит, что Вадим Юрьевич Зайцев после завершения расследования не может вернуться на эту должность. Если все работы по завершению расследования покажут компетентность его и других должностных лиц, то вне всяких сомнений он будет возвращен на эту должность. Это сделано для того, чтобы расследование было проведено максимально объективно. Расследование поручено проводить, как это и положено, генеральному прокурору. Мне, естественно, будет подключен и Следственный комитет.