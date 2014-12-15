В кафе Сиднея террорист «Исламского государства» захватил заложников

Новости Австралии. В Сиднее более 11 часов террорист удерживает около 30 (по другими данным, 15) заложников в кафе Lindt на оживленной площади Martin Place. Точную цифру заложников власти пока не назвали. Пятерым или шестерым из них удалось сбежать.



Террорист, которому, по словам очевидцев, на вид около 50 лет, утверждает, что в городе установлены четыре взрывных устройства и требует встречи с премьер-министром Австралии Тони Эбботом.



Преступник заставил нескольких заложников развернуть черный флаг с изречением из Корана по-арабски, чтобы это было видно в окно. По некоторым данным, такой флаг используют боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).



С сентября 2014 года по всей Австралии действует наивысший уровень террористической угрозы, поскольку страна участвует в борьбе с последователями радикального ислама в Ираке и Сирии. А на днях спецслужбы Австралии сообщили о ликвидации крупного канала переброски боевиков и денег на Ближний Восток. В сентябре премьер Австралии Тони Эбботт заявил, что один из лидеров ИГ приказал своим последователям в Австралии осуществить ряд «демонстрационных убийств». Террористы должны были наугад выбирать жертву, заворачивать во флаг ИГ и обезглавливать. После этого сообщения в Австралии были задержаны десятки подозрительных человек.