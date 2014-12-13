Где в Минске посольские улицы и кварталы, и что белорусское можно найти в стенах этих посольств?

Послы иностранных государств меняются и прибывают в Беларусь. Посольство Эквадора открылось в Минске - выбрали офис с красивым видом на Минск-Арену. А что еще видят в окна зарубежные дипломаты, и где в Минске посольские улицы и кварталы, и что белорусское можно найти в стенах белорусских посольств, выясняла Ольга Коршун.

Эти иностранные учреждения закрыты от посторонних глаз и попасть туда обычному человеку совсем не просто. За семью замками, за семью печатями заграничные послы хранят свои государственные секреты и ведут свою дипломатию.

Посольство Армении с виду напоминает небольшой загородный домик. Крыльцо с декоративными стойками, уютный дворик с белорусскими елочками, никаких метровых ограждений и железных дверей – одним словом, гостям в этом посольстве оказались рады.

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь:

Как дома! Тихо, спокойно, с достоинством.

Здесь картины – не украшение интерьера. Посол, который начинал свою карьеру в художественной галерее в Ереване, лично подбирал каждое полотно.

Армен Хачатрян:

Это портрет маршала СССР Баграмяна, который освобождал Беларусь.

Вся мебель здесь белорусского производства.

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь :

Сказать, что не шикарно?! Нет! Сказать, что чересчур шикарно? Нет!

Первое в истории независимой Беларуси посольство появилось на улице Захарова в марте 1992 года. Это представительство ФРГ. Сейчас в Минске образовались целые дипломатические кварталы. Посольства Болгарии, Швейцарии, Чехии, Грузии, Франции облюбовали площадь Свободы. Своя география и на улице Володарского.

Старовиленский тракт вскоре станет своеобразной дипломатический улицей. Рядом с посольством РФ строится здание посольства Ирана. Оно уже на окончательной стадии строительства. Здание даже приобрело национальный колорит. Рядом с ним строится посольство Польши. Еще на Старовиленском тракте появятся посольства Молдовы и Азербайджана.

Рядом с дипломатическими новостройками - посольство Российской Федерации. Построили его, что называется, с размахом. На площади почти в 2 гектара есть и теннисный корт, и подземная парковка, и детская площадка.

Владимир Марчуков, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

У нас это не один корт. Есть еще, где жилой комплекс.

Когда заходишь внутрь, буквально сразу оказываешься в зале для приемов. По назначению этот зал используют всего несколько раз в год. Самый большой прием, конечно, в День России. Бывает, до 800 гостей.

Владимир Марчуков, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Когда строили здание посольства, был открыт конкурс. Конкурс выиграл белорусский архитектор.

Из атриума попадаем в залы, где проходят более скромные приемы. Это так называемая зона чил-аут. Белый рояль задействуют только по особым случаям, например, 8-го Марта. А в столовой отобедать приходится нечасто. Хотя в посольстве есть кухня. Но работает она только накануне торжественных приемов.

Владимир Марчуков, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Часть сотрудников питается во Дворце молодежи в столовой.

Посольство России в Беларуси – одно из самых больших. Здесь работает около 30 дипломатов и административно-технический персонал. Журналисты в этом посольстве довольно частые гости.

А вот резиденция Эквадора открыла для нас свои двери впервые. Это посольство открылось всего несколько месяцев назад.

Посол Карлос Умберто Ларреа Давила уверенное шагает по просторным офисам, в которых пока действует минимализм. Мебель прибудет через пару недель. Но самое главное – шкаф с сувенирами уже нашел свое место.

С приездом в Беларусь посол Эквадора пересмотрел и свой гардероб. В его родной стране зимы не бывает, поэтому первым делом он купил теплую куртку и обувь. В планах – покупка хоккейной амуниции или поход в Минск-Арену. До главной спортивной площадки Беларуси - рукой подать.

Посольство Эстонии тоже можно причислить к разряду молодых. Оно открылось в Минске в 2008 году. Находится в бизнес-центре. Посол этой страны буквально вчера вручил верительную грамоту Президенту Беларуси. Даже галстук не успел сменить на повседневный вариант.

Но для журналистов посол открыл не все двери. В его кабинете еще три, которые для нас так и остались под запретом. Рабочий стол - тоже зона повышенного внимания. Снимать его запрещено.

Маит Мартинсон, Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Там прием клиентов, которые захотят получить визу.

У нашей съемочной группы перед входом в посольство Эстонии, которое является территорией иностранного государства, о наличие Шенгена не спросили, а формально могли бы…

Маит Мартинсон, Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Президент Лукашенко сказал, что у нас есть общие интересы. Я очень позитивно настроен.

Посол Вьетнама ведет нас на второй этаж своей резиденции. Это рабочая зона. В кабинете посла восточные мотивы сочетаются с белорусскими. На стене – картина с лотосами, в вазе – белорусские цветы из соломки. Их подарили послу на Дне белорусской письменности.

До Ван Май, Чрезвычайный и Полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь:

Мы как народы очень близкие, дружные.

В этом зале обычно проходят рабочие совещания и неформальные встречи. Под звуки караоке. Мы честно попытались включить его. Но хитрая техника не поддалась даже министру обороны. Говорят, что песни поют очень редко. Много дел. Зато чаепитие удалось на славу.

Во Вьетнаме пьют зеленый чай обычно с утра. Он очень крепкий. Но посол иногда пьет чай и вечером, чтобы взбодриться. Может, себе позволить. А вот белорусу употреблять этот напиток вечером не рекомендуется. Замучает бессонница. Из славянкой кухни почетным гостям из Вьетнама по вкусу пришелся борщ и блины.

Нгуен Тху Ха, советник посольства:

Но в магазине его не продают...

Вот так в Минске буквально за день можно побывать в разных странах. Наша страна открыта для дальнейшего сотрудничества. И этот год уже показал многим белорусское гостеприимство.

Ольга Коршун, Максим Сацукевич, Валерий Науменко и Игорь Сенюто. «Картина мира»