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Верховная рада Украины сняла с рассмотрения законопроект о госбюджете на 2015 год

13 декабря 2014 17:34
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Новости Украины. Верховная рада Украины сняла с рассмотрения законопроект о госбюджете на 2015 год. Документ был внесен в Парламент 12 декабря. По словам лидера фракции Блока Петра Порошенко Юрия Луценко, законопроект будет отправлен на доработку. Для этого создадут совместную коалиционно-правительственную бюджетную группу.

Отметим, что в настоящее время экономика и бюджетная сфера Украины находятся в тяжелом состоянии. Для ее поддержания Правительство, скорее всего, будет вынужденно пойти на такие непопулярные меры, как повышение тарифов на электричество, сокращение расходов на социальную сферу, также увеличение пенсионного возраста до 65 лет. Ранее о том, что страна практически банкрот заявил новый министр экономического развития и торговли Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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