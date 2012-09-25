В Беларуси состоялись выборы членов Совета Республики

Новости Беларуси. 25 сентября выборы членов Совета Республики состоялись во всех областях и Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок формирования верхней палаты белорусского парламента сочетает элементы выборности и назначаемости. По 8 членов избираются от каждой области и от Минска на заседаниях Советов депутатов базового уровня и на заседании Минского городского Совета депутатов. Еще 8 членов Совета Республики назначает президент.

Документы о результатах выборов президиумы областных, Минского городского Совета депутатов направят в Центризбирком в двухдневный срок после заседаний.

Итоги выборов будут подведены не позднее 5 октября. К этому времени состоится также регистрация избранных членов Совета Республики.

Александр Шакутин, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва:

Прежде всего, я бы хотел, чтобы наше налоговое законодательство стало более простым, более доступным, чтобы появились законы, которые будут способствовать созданию наукоемких производств, чтобы больше внимания было уделено промышленному развитию страны.

Василий Ревяко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва:

Мы должны совершенствовать законодательную базу. Потому что все те проблемы, которые есть по каким-то направлениям, от того, что где-то есть пробелы в законодательной базе.

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва:

Я представляю бизнес-сообщество, как председатель Совета по развитию предпринимательства Минской области. Поэтому основная моя задача - дальнейшее совершенствование законодательства. А второй момент - запуск механизма государственного и частного партнерства.