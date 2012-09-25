Двойной взрыв в Дамаске: десятки погибших

Новости Сирии. В столице Сирии — Дамаске — прогремело несколько взрывов. Теракты произошли у здания Генерального штаба. Информации о пострадавших и погибших пока нет. Неизвестно также, кто совершил атаку.

Накануне в Дамаске произошел теракт в здании военного училища. По неофициальным данным, погибли десятки человек, в том числе военнослужащие. Точной информации о жертвах пока нет. Ответственность за содеянное взяли на себя члены группировки, которая подчиняется так называемой Свободной сирийской армии.

Конфликт в Сирии продолжается уже около года. За это время повстанцы приняли не одну попытку дестабилизировать ситуацию в стране. При этом официальные власти прилагали усилия, чтобы решить вопрос мирным путем. Ситуация обостряется и в результате финансовой поддержки, а также поставок оружия со стороны ряда западных государств и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.