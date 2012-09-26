МИД Беларуси: И присоединение России к ВТО, и скорейшее присоединение Казахстана к ВТО - нам только в плюс

Новости Беларуси. Беларусь не испытывает опасений по поводу присоединения Казахстана к ВТО. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел нашей страны Александр Гурьянов. По его словам, Беларусь приветствовала присоединение к ВТО России - одного из своих партнеров по Таможенному союзу и Единому экономическому пространству, так как это добавляет веса интеграционному объединению.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

И присоединение России к ВТО, и скорейшее присоединение Казахстана к ВТО - нам только в плюс. Чем больше ответов они дадут на вопросы, поступающие в том числе по компетенции Таможенного союза, тем меньше вопросов в процессе присоединения будет поступать к Беларуси.

Беларусь ведет свой трек переговоров с ВТО с 1993 года. В настоящее время отработаны вопросы с десятью странами с точки зрения доступа на рынок товаров. И еще с десятью подписаны протоколы по доступу на рынок услуг. С Китаем и Индией, членами ВТО, подписаны протоколы как по товарам, так и по услугам. Таким образом, рабочий процесс по вступлению в организацию продвигается. По оптимистичному сценарию это может произойти через два года. К обсуждению темы эксперты вернутся в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гурьянов:

Еще в 2005 году, когда было проведено комплексное исследование, мы четко показали, что экономика Беларуси готова работать по правилам ВТО. Единственное, что все зависит от того, на сколько мы активно и эффективно будем внедрять новые формы работы, открываться рынку, повышать производительность, работать в условиях конкуренции.