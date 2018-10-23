«Все наши договорённости с президентом Узбекистана святы». Александр Лукашенко встретился с секретарём Совбеза Узбекистана

Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном. 23 октября во Дворце Независимости Президент встретился с секретарем Совбеза Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном. 23 октября во Дворце Независимости Президент встретился с секретарем Совбеза Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сфере безопасности и военно-технической области наши страны сотрудничают давно. А в 2017 году заключен меморандум между Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси и аппаратом Совета безопасности при Президенте Узбекистана. Год назад принята «Дорожная карта».
Военная академия Беларуси на паритетных условиях готовит специалистов, а предприятия нашей «оборонки» занимаются модернизацией военной техники для Узбекистана. Только в 2018 году по линии Госвоенпрома реализованы три значимых проекта почти в 90 миллионов долларов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас очень хорошие отношения с Узбекистаном, я постоянно об этом говорю, я подчеркиваю это. И мы буквально за пару лет прошли такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия.
Моей заслуги здесь, конечно, меньше, чем заслуги моего доброго друга Шавкат Миромоновича. Он просто молодец, молодец по всем направлениям. Я тоже это не впервые говорю.
Он быстро нормализовал отношения с соседями, прекрасно ведет себя на международной арене, у него отличные отношения и с Западом, и с Востоком. Мы наблюдали и последние переговоры с президентом России хорошие.
Поэтому фон хороший для наших отношений. Хорошо, что у нас такие же отношения, то есть мы в тренде, как модно сейчас говорить.
В последний визит мой в Узбекистан мы договорились с президентом Узбекистана об основных направлениях нашего сотрудничества и пришли к выводу, что надо выработать конкретный план – дорожную карту, как модно говорить, и взять на контроль все вопросы нашего сотрудничества.
Все наши договоренности с президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятые на себя обязательства.
Передайте моему доброму другу, что мы будем выполнять наши договоренности, как договорились ранее в Узбекистане, да и раньше. И пожелайте от моего имени, передайте ему крепкого здоровья. Всё остальное мы способны сделать.
Виктор Махмудов, секретарь Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан:
Уважаемый Александр Григорьевич! Прежде всего, позвольте передать искренние слова приветствия и самые теплые пожелания от президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева. Он также хотел выразить признательность за радушный прием, за гостеприимство. Мы когда бываем в Беларуси, чувствуем себя, как среди родных людей.
Практически вся дорожная карта, которую мы запланировали на 2018 год, полностью реализована. Мы удовлетворены достигнутыми результатами. И по итогам наших консультаций мы подписали новую дорожную карту и наметили свою работу на 2019-2020 годы.
Это уже второй официальный визит секретаря Совбеза Узбекистана в Беларусь. Нынешнюю встречу инициировала узбекская сторона. За четыре дня делегация посетит наши оборонные предприятия и познакомится с новинками военной техники. Во время визита запланировано подписание плана практических действий на два ближайших года.
Сотрудничество в сфере безопасности – лишь один из успешных разделов межгосударственных отношений между Минском и Ташкентом. К примеру, товарооборот между нашими странами по итогам первого полугодия вырос на 165 % и достиг 100 миллионов долларов. Две третьих суммы – белорусский экспорт.