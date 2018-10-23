«Все наши договорённости с президентом Узбекистана святы». Александр Лукашенко встретился с секретарём Совбеза Узбекистана

Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном. 23 октября во Дворце Независимости Президент встретился с секретарем Совбеза Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная академия Беларуси на паритетных условиях готовит специалистов, а предприятия нашей «оборонки» занимаются модернизацией военной техники для Узбекистана. Только в 2018 году по линии Госвоенпрома реализованы три значимых проекта почти в 90 миллионов долларов.

В сфере безопасности и военно-технической области наши страны сотрудничают давно. А в 2017 году заключен меморандум между Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси и аппаратом Совета безопасности при Президенте Узбекистана. Год назад принята «Дорожная карта».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас очень хорошие отношения с Узбекистаном, я постоянно об этом говорю, я подчеркиваю это. И мы буквально за пару лет прошли такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия.

Моей заслуги здесь, конечно, меньше, чем заслуги моего доброго друга Шавкат Миромоновича. Он просто молодец, молодец по всем направлениям. Я тоже это не впервые говорю.

Он быстро нормализовал отношения с соседями, прекрасно ведет себя на международной арене, у него отличные отношения и с Западом, и с Востоком. Мы наблюдали и последние переговоры с президентом России хорошие.

Поэтому фон хороший для наших отношений. Хорошо, что у нас такие же отношения, то есть мы в тренде, как модно сейчас говорить.

В последний визит мой в Узбекистан мы договорились с президентом Узбекистана об основных направлениях нашего сотрудничества и пришли к выводу, что надо выработать конкретный план – дорожную карту, как модно говорить, и взять на контроль все вопросы нашего сотрудничества.

Все наши договоренности с президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятые на себя обязательства.

Передайте моему доброму другу, что мы будем выполнять наши договоренности, как договорились ранее в Узбекистане, да и раньше. И пожелайте от моего имени, передайте ему крепкого здоровья. Всё остальное мы способны сделать.