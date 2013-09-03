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Александр Лукашенко 3 сентября встретится с министром международных связей и сотрудничества ЮАР, которая находится с визитом в Беларуси

03 сентября 2013 08:23
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко встретится с министром международных связей и сотрудничества ЮАР. Маите Нкоана-Машабане находится с визитом в Беларуси. 

В эти минуты глава южноафриканского внешнеполитического ведомства встречается со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Позже пройдут переговоры в расширенном составе.

В центре внимания – развитие сотрудничества во всех сферах, прежде всего в торгово-экономической. Стороны обменяются также мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-ЮАР

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