Заместитель главного секретаря ЦЕИ поблагодарила Беларусь за успешное председательство в организации

Новости Беларуси. Год председательства в Центрально-Европейской инициативе для Беларуси стал не только вызовом, с которым мы успешно справились, но и значимым опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил сегодня премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков по итогам саммита глав правительств. Международные эксперты высоко оценили проделанную в 2017 году работу и поддержали многие выдвинутые белорусами инициативы.

Наша же страна рассматривает председательство в ЦЕИ как возможность активизировать свое участие в процессах региональной интеграции и сотрудничества. Андрей Кобяков отметил, что благодаря этой международной площадке государствам также удаётся расширять и двусторонние отношения.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Не могу не отметить, что итоги 2017 года позволяют нам в Беларуси рассматривать формат ЦЕИ как важный инструмент для более полного эффективного вовлечения Беларуси в глобальное европейское развитие. Мы также стремились способствовать решению экономических и социальных проблем, общих для всех стран региона, таких как миграция и борьба с терроризмом. Особый интерес представляет перспектива использования транзитного потенциала наших стран, особенно в контексте сопряжения китайского проекта «Один пояс – один путь» с транспортной сетью Евросоюза.

Сегодня на саммите обсудили, каким образом страны Центрально-Европейской инициативы могли бы способствовать сближению и взаимодействию интеграционных объединений на континенте. В Минске приняли план действий до 2020 года. Обсуждались перспективы дальнейшего реформирования ЦЕИ.

Организация была создана, чтобы содействовать развитию связей между странами в самых разных сферах и не допускать появление разделительных линий. Спустя почти три десятка лет ЦЕИ должна соответствовать реалиям, чтобы противостоять современным вызовам. Таким, например, как миграционный кризис в Европе, терроризм и киберпреступность.

Маргот Клестиль-Леффлер, заместитель главного секретаря ЦЕИ:

Прежде всего, хотелось бы поблагодарить Беларусь за успешное председательство в 2017 году, за широкомасштабные мероприятия, которые были реализованы. Надеюсь, нам предстоит ещё много инициатив в последующем.