В Бразилии резкое повышение стоимости проезда спровоцировало акции протеста и массовые беспорядки

Новости Бразилии. Бразилия пережила ночь возмущения. В двух крупнейших городах страны (Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро) прошли масштабные акции протеста. Поводом для погромов и ожесточенных столкновений с полицией стало резкое повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Даже после этого протесты не утихли. Сотни манифестанты устроили сидячую забастовку прямо на центральных городских улицах. В результате два мегаполиса, и без того известные на весь мир своими пробками, погрузились в транспортный хаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сан-Паулу за время протестов повреждены около сотни автомобилей, в Рио разбиты десятки витрин и окон. Беспорядки привели к масштабным арестам. Есть сообщения и о раненых.