Новости Беларуси. Россия выступает за возвращение Беларуси статуса спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом 13 июня заявили в Минске российские парламентарии. Они примут участие в работе очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Ожидается, что к диалогу присоединятся представители министерств и ведомств двух стран. Уже с самого утра депутаты приступили к работе в комиссиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства:

Программа согласовывается долго, полтора, а то и два года, иногда до 3-4 лет доходит. В итоге мы иногда сталкиваемся с тем, что актуальность реализации этой программы просто исчезает.

Александр Агеев, заместитель председателя комиссии по экономической политике парламента Беларуси и России:

Не только создавать эти программы и реализовывать, как опытные образцы, а дальше видеть, где они будут реализованы в отрасли, на каких предприятиях, какой экономический эффект эта отрасль получит от внедрения и так далее.

Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ:

Мы последовательно выступаем за возвращение Беларуси статуса специально приглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Сегодня уже большинство политических групп в ассамблее и большая часть, в том числе западноевропейских национальных делегаций, выступают за то, чтобы этот статус вернуть. Это же не прием Беларуси в члены Совета Европы. Это возможность работать вместе с белорусскими коллегами на площадке Парламентской ассамблеи, обмениваться мнениями. В самом ближайшем будущем, надеюсь, в течение года, нам вместе удастся добиться возвращения для Беларуси статуса специально приглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В повестке дня сессии – отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2011 год, а также реализация совместных программ. Будет рассмотрен и план мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной и освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Еще одна тема, которую намерены обсудить парламентарии, – как использовать опыт Союзного государства в евразийской интеграции.

Татьяна Москалькова, заместитель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ:

Пусть сегодня Союзное государство развивается не такими темпами, как нам хотелось бы, но никто не смог создать такой опыт, никто не смог наработать таких инструментариев, каких наработало Союзное государство, выйдя на бюджет, на программы по конкретным делам.

Тема союзного строительства звучала 13 июня в Доме Правительства. Здесь прошла очередная сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Участие в ней приняли депутаты обеих стран, представители Министерств и ведомств.

Среди главных вопросов, которые звучали на встрече, – тема дальнейшей интеграции, и в частности союзные программы. Сегодня на их разработку уходит слишком много времени. В итоге, парламентарии решили: работу над совместными документами необходимо ускорить.

Владимир Андрейченко, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Существующий порядок подготовки и реализации союзных программ все-таки очень длителен. Зачастую теряется актуальность этой программы. Поэтому с целью эффективного использования бюджетных средств мы сегодня сделали поручение разработать положение о том, чтобы программы эти согласовывались в один этап и утверждение тоже проходило в течение не более полугода.

Депутаты также рассмотрели предложение по плану мероприятий, посвященным 70-летию Победы и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главное, подчеркнули в Овальном зале - сохранить историческую правду.