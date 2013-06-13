Александр Лукашенко убежден, что проект Союзного государства будет востребован всегда

Новости Беларуси. Президент Беларуси убежден, что проект Союзного государства будет востребован всегда. 13 июня Александр Лукашенко встретился с председателем Госдумы России Сергеем Нарышкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент уверен, что опыт построения «Союза Двух» будет востребован не только в будущем Евразийском союзе, но и на территории Содружества. При этом Александр Лукашенко особо отметил вклад белорусских и российских парламентариев в деле союзного строительства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо отдать должное, что в последнее время на всех уровнях, в том числе и на парламентском, особенно на парламентском, мы очень активно не просто обсуждаем эти вопросы, но и принимаем достойные решения для того, чтобы достойно ответить на те вызовы во всех сферах, которые нас беспокоят и волнуют. Мы действуем исходя из общих интересов. В то же время никому жить не мешаем. И заботимся только о том, чтобы у нас было нормально, чтобы экономика развивалась. Чужой земли тоже нам не надо. Ни нам, ни России тем более. Но и свои земли мы никому не собираемся отдавать. Поэтому все должны прекрасно понимать, что в этом отношении мы будем и строить нашу политику.

Как я когда-то и предполагал вместе со своими российскими коллегами, с первым президентом России и Владимиром Владимировичем, Дмитрием Анатольевичем, что проект Союзного государства будет востребован всегда. Мы уже сегодня открыто говорим, нравится кому-то или нет, что создание Союзного государства способствовало быстрому продвижению по другим направлениям интеграции, особенно в рамках Таможенного союза, Единого экономического пространства. К сожалению, мы сегодня еще не достигли той интеграции, того уровня интеграции, который существует у нас, в Российской Федерации, в рамках Союза Беларуси и России, но, я думаю, это будущее. И то, что мы прошли, тот путь, который мы прошли, будет востребован. И будет востребован не только в рамках Единого экономического пространства, будущего Евразийского союза, но, я уверен, и в рамках СНГ.

Я вижу очень серьезную заинтересованность, и не только заинтересованность, но и подвижки на всех уровнях всей государств СНГ более тесному сотрудничеству и более тесной интеграции. По крайней мере, попросту говоря, все убедились в том, что нигде нас особо не ждут, счастье нужно искать, прежде всего, у себя, и с теми странами, с которыми дружба уже проверена. Не только дружба, мы жили в одном государстве. И я уверен, что будущее, все-таки, за нашим постсоветским пространством, здесь интеграция будет более мощной и глубокой. Для этого надо сделать определенные шаги, просто само оно по себе не придет, эта интеграция. Углубление ее не появится из ничего. Нам надо делать очень решительные шаги. И вот как раз, на мой взгляд, я как депутат бывший говорю об этом, парламентское измерение или работу парламентариев никто не заменит. Это люди, избранные народом, люди, имеющие право голоса, и они должны говорить громко об этом от имени своих избирателей. И, полагаю, и здесь пример наших парламентов является хорошим началом для такой работы для других государств. Вы должны быть уверены в том, что Беларусь в рамках интеграции будет проводить очень активную политику, мы никогда не отказывались от этого и не откажемся: это наш путь. И заявления отдельных там политиков, я слышу, и в России некоторых, может, не политиков, а людей от политики, о том, что Беларусь тут шарахается туда-сюда. Беларусь никогда не шарахалась. Просто нас надо понимать, что мы сегодня находимся между двумя монстрами: РФ и ЕС. И в этих условиях, ну, богом нам предопределено быть здесь, на этой земле, нам надо выстраивать отношения с этими двумя гигантскими объединениями и государством российским в плане нашей независимости. Но мы не подвергаемся мнению, да и в России никто не подвергает, о том, что Беларусь – это государство, которое состоялось. Другое дело, какую оно политику будет проводить. Поэтому, учитывая то, что особенно важно для нас, и экономика (а экспорт у нас в Европу и Россию практически одинаков), мы прекрасно понимаем, что нам надо выстраивать отношения нормальные, ни в коем случае не в ущерб нашему основному союзнику, и нашему братскому государству России, мы вынуждены выстраивать отношения с ЕС. От этого никуда не денешься. Хочу я этого, не хочу, кто бы здесь ни был, они будут выстраивать эти отношения. Мы прекрасно понимаем, что плохие отношения с Европой у нас – это не на пользу и нашим отношениям с РФ. То, что касается наших договоренностей с РФ, то, что мы очень активно сотрудничаем, особенно в рамках Союзного государства – это свято. Вы должны это всегда помнить и понимать. Мы от этой политики никогда не отойдем, и сели от нас будут требовать выбирать, Америка или Россия, Россия или Европа и еще какие-то объединения – это не наш выбор. Мы на это никогда не пойдем. Вы знаете нашу политику, мы проводим такой ее, как и заявляем. Заявления не расходятся с делами. В этом вы тоже можете быть уверены.

Сергей Нарышкин, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

Высоко оцениваем роль и Беларуси, и Вашу личную в развитии интеграционных процессов и в реализации этого большого проекта.

Президенты трех стран поставили задачу к 1 января 2015 года создать Евразийский экономический союз, и мы, парламентарии, понимаем, что в таком огромном мегапроекте роль парламентского измерения не должна быть преуменьшена, просто должна существовать. Боле того, мы должны с каждым годом в этом процессе играть все большую и большую роль.