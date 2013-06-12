Новости Беларуси. В Гродно 12 июня представили главного инспектора по области Владимира Доманевского. Замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич высоко оценил профессиональные качества нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Доманевский, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Гродненской области:

Вижу, что сегодня необходимо и в сфере сельского хозяйства, и в сфере промышленности серьезно поработать над качеством выпускаемой продукции. А это, безусловно, опять же зависит от деятельности конкретных специалистов, конкретных руководителей. Вот это вопросы, которым я в первую очередь буду, знакомясь с работой Гродненской области, уделять особое внимание.

У Владимира Доманевского богатый опыт работы в госорганах разного уровня. На предыдущем посту был председателем Слуцкого райисполкома.