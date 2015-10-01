В белорусском МИДе прокомментировали позицию Беларуси в отношении Российской Федерации, которая приступила к использованию ВВС в Сирии

Новости Беларуси. Рост террористической активности на Ближнем Востоке делает тему коллективных мер противодействия террору ещё более актуальной. В белорусском МИДе сегодня, 1 октября, прокомментировали позицию нашей страны в отношении Российской Федерации, которая приступила к использованию вооруженных сил в Сирии. Беларусь в очередной раз заявляет о поддержке усилий международного сообщества в борьбе с любыми проявлениями терроризма и экстремизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации–пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Белорусская сторона оперативно, фактически в течение нескольких часов после принятия решения Совета Федерации получила соответствующую официальную информацию от наших российских партнеров. Исходя из международного права, в первую очередь из Устава ООН, применение вооруженных сил за рубежом может быть осуществлено только в случае обращения от официального правительства государства или в случае принятия соответствующего решения Советом безопасности ООН. В данном случае к Российской Федерации поступило обращение президента Сирии.

Напомним, накануне Россия начала наносить авиаудары по позициям террористов в Сирии. Бомбардировке подверглись склады оружия и боеприпасов, пункты управления, узлы связи и транспортные средства боевиков. Все цели и штаб управления террористическими формированиями, находящимися в горной местности, уничтожены полностью.