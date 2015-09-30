Контактная группа по Украине подписала в Минске соглашение о взаимном отводе вооружений

Новости Беларуси. Минск как символ мира. Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине удалось достичь компромисса. Накануне в белорусской столице парафировано соглашение о взаимном отводе вооружений от зоны соприкосновения. Дополнения к минским соглашениям предполагают, что отвод будет осуществляться на расстояние в 15 километров и пройдет в два этапа. Первый начнется через два дня после полного прекращения огня.

Мартин Сайдик, специальный представитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Отвод будет происходить по типу вооружения. Сначала танки, потом артиллерийское орудие, затем минометы. Общая продолжительность этапа — 15 дней. После этого начнется второй этап, на котором отвод будет также осуществляться по типу вооружения со всей остальной зоны безопасности. Общая продолжительность этого этапа — 24 дня.

Леонид Кучма, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Украине:

Нельзя не сказать добрые слова в адрес белорусов, Александру Григорьевичу, которые создали нам все условия. Я не знаю, где мы так комфортно все чувствовали, как мы себя чувствуем в Беларуси. Это только промежуточный этап.

Азамат Кульмухаметов, представитель России в трехсторонней контактной группе по Украине:

Было особенно приятно участвовать в подписании этого документа, потому что это тот документ, который открывает путь к миру, путь к прекращению насилия, обстрелов.

Следить за выполнением соглашения будет специальная комиссия ОБСЕ. Кстати, руководство организации поблагодарило всех, кто способствовал подписанию важного документа. Через два дня после полного прекращения огня стороны должны приступить к отводу техники и вооружения, а контактная группа в Минске к новому этапу переговоров.

Остаются нерешенными вопросы об особом статусе самопровозглашённых республик, проведению местных выборов и амнистии. Эксперты отмечают, что минские договорённости остаются гарантом того, что компромисс будет найден.

Николай Сергеев, политолог:

Украина для Беларуси не является чужой страной. И поэтому естественно, где как не в Минске нужно было эти переговоры производить. Со стороны белорусских властей сделано всё, что бы эти переговоры происходили. А уже со стороны непосредственных участников этого конфликта и со стороны великих держав, которые заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был разрешён, все зависит от них.

Арсений Савицкий, политолог:

Минские договоренности, так называемые – «Минск-2», это та дорожная карта, которая в случае её реализации все-таки может привести к тому, что конфликт этот наконец-то закончиться. Сегодня необходимо следовать тем соглашениям, которые были подписаны и одобрены «нормандской четвёркой» в Минске в феврале 2015 года. Их выполнение – это гарантия достижения мира в Украине и решения украинского кризиса.

30 сентября руководство ОБСЕ поблагодарило всех, кто способствовал подписанию этого важного документа. В опубликованном заявлении говориться, что комплекс мер по выполнению минских соглашений – это реальный шаг к возвращению мира.