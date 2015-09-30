Итоги визита Александра Лукашенко в Нью-Йорк: мнения международных экспертов и прессы

Новости Беларуси. И начнем с наиболее обсуждаемой темы этой недели – 70-й Генассамблеи ООН. «В мире маячит призрак нового зловещего конфликта», «Диалогу нет альтернативы!», «Неуязвимых стран больше не существует». Это только некоторые из заголовков зарубежной прессы, которая цитирует Александра Лукашенко. Речь белорусского лидера в Нью-Йорке, как отмечают ведущие мировые СМИ, стала одной из самых острых и резонансных. Сегодня юбилейную сессию называют рекордной. И не удивительно, ведь в США приехали главы более чем 140 государств и почти 9 тысяч дипломатов. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ с итогами заокеанского визита.

Российские акулы пера, их мнение о будущем ООН и поиск общих белорусско-российских взглядов:

«...мир должен развивать интеграционные процессы — такие, например, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Лидер входящей в ЕАЭС Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье выступил едва ли не с самой острой речью из тех, что звучали на саммите».

Телевизионный экскурс от журналистов с других континентов и речь главы белорусского государства глазами корреспондентов из стран-соседей:

«Своё мнение о состоянии международных отношений Президент Республики Беларусь высказал на общей дискуссии 70-й сессии Генассамблеи ООН. Лукашенко рассуждал о кризисе с беженцами в Европе, который стал острой международной проблемой».

За неделей высокого представительства следили без преувеличения на всех континентах. Весь мир слушал, а потом еще и читал речи глав государств. Как-никак на трибуне ООН выступили лидеры более 140 стран – количество рекордное за всю историю Организации. Каким станет мир в 2030? Какова сегодняшняя повестка дня? Общих тем немало. Вопросы ответственности перед всем миром, миграции и бегства людей от войны. К примеру, такой «тематический знаменатель» в эти дни в Нью-Йорке объединил Беларусь и Бразилию.

Фернанду Жиакобу, заместитель председателя, депутат Палаты депутатов Национального конгресса Федеративной Республики Бразилия:

Бразилия, как и Беларусь, не может уйти от ответственности перед всем миром. Как в вашей стране, так и в нашей существует своя внутренняя политика относительно этого вопроса. Я хотел бы отметить, что именно Бразилия берет на себя определенные обязательства и готова предпринимать шаги по разрешению вопроса миграции. Конечно же, в рамках того, что страна способна сделать.

За неделю высокого представительства — десятки выступлений с одной трибуны. Лидеры России, США, Китая, Германии... Беларусь на этой мировой площадке четвертый раз. Многие наши инициативы поддержку нашли. Это и укрепление международной безопасности, и борьба с торговлей людьми и нелегальной миграцией. Теперь вновь мировые дискуссии.

На этот раз с трибуны ООН глава белорусского государства выступил дважды. На пленарном заседании саммита и на общеполитической дискуссии 70-й сессии Генассамблеи Организации. Разговор о самом актуальном. К примеру, о роли международных организаций. Этот вопрос Александр Лукашенко уже поднимал не раз, выступал за реформирование.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Находясь в Организации Объединенных Наций, не могу не затронуть кризис международных структур. В целом возникает ощущение, что их роль в последнее время сводится к тому, чтобы быть местом споров между государствами, а зачастую и средством давления на отдельные страны, которые чем-то не угодили сильным мира сего. Глубоко убежден, что ООН не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы. Это ослабляет Организацию, разрушает доверие к ней, противоречит самой ее природе и предназначению. Неудивительно, что традиционные международные структуры играют недостаточную роль как в предотвращении, так и в урегулировании конфликтов. Надо положить конец этой порочной практике. ООН должна быть форумом сотрудничества, а не конфронтации государств.

В центре внимания белорусского лидера и острая международная проблема — миграция. На стабильность мира влияет. Как, впрочем, валютные войны, санкции, недобросовестная конкуренция... Всестороннее взаимодействие экономик эти вопросы пусть не решит, но хотя бы поможет снизить остроту. А ведь о таком сотрудничестве страны могут договориться. Тем более с такой значимой трибуны ООН.

Алексей Беляев, политический аналитик:

Все те заявления, которые делаются лидерами, звуча с трибуны ООН, приобретают планетарный резонанс, планетарный масштаб. Это не только заявления для отдельных регионов, а заявления для всего человечества. Поэтому призывы, например, белорусского лидера ко всем государствам мира одуматься и прекратить ту бойню, те кровавые конфликты, которые идет сегодня, как раз звучат в планетарном масштабе.

Елена Береснева, член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

ООН — очень серьезная трибуна. И внимание к юбилейной сессии было приковано всего мирового сообщества, все слушали позиции мировых лидеров.

Нынешний саммит в Нью-Йорке по-настоящему знаковый. Здесь много «впервые». Дебютировал в ООН как глава государства лидер КНР. Впервые за последние 20 лет выступил Папа Римский. Все говорили о без преувеличения мировых проблемах. Обязательства Европы по приему беженцев, борьба с терроризмом и бедностью, расширение Совбеза ООН – и это лишь некоторые поднятые темы. О важности этой международной площадки говорят и в экспертном, и в научном сообществе. В том числе мировом.

Лайонел Блэкман, магистр юридических наук, глава международной правозащитной организации (Великобритания):

Очень важно на Генассамблее было услышать позиции всех стран. И, конечно же, Беларуси. Так как вы находитесь в центре Европы, ваше влияние достаточно велико. На сегодняшний день самое главное — это защита прав человека. Из-за того, что человек незащищен, и появляются такие вопросы, как проблемы беженцев и другие.

Мариус Брабете, студент университет имени Николая Титулеску (Румыния):

Те темы, которые обсуждались в рамках Генеральной ассамблеи, являются очень важными. В том числе для молодежи. Все потому, что касаются они будущего всего мира. Важно знать концепции международного гуманитарного права для того, чтобы выстраивать многосторонние отношения.

Алексей Макаронок, студент юридического факультета МИТСО:

Лично мне и многим ребятам, которых я знаю, политика и ситуация, которая сейчас происходит в мире, очень интересна. Тот же миграционный кризис, заседание Генассамблеи – все это обсуждается.

Впрочем, мировая площадка ООН стала еще и площадкой для двусторонних переговоров. Встречи Александра Лукашенко с генеральным секретарем Организации, лидерами Эквадора, Австрии, Египта, Латвии, Кубы. Все это еще раз подчеркивает: внешняя политика Беларуси многовекторна и сбалансирована.