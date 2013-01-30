Прямой эфир

В Бельгии столкновения между бастующими работниками завода и полицией закончились многочисленными ранениями

30 января 2013 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Несколько десятков человек получили ранения во время беспорядков в бельгийском городе Намюр. Столкновения начались во время забастовки работников завода Арселор Миттал.

Из-за снижения спроса на сталь в Европе крупнейший в мире металлургический концерн собирается закрыть шесть предприятий. В результате без работы могут остаться несколько тысяч человек. Митингующие требуют от правительства принять меры, чтобы не допустить массовых сокращений.

Сначала шествие было мирным, однако спустя пару часов бастующие стали кричать в адрес стражей порядка оскорбления и забрасывать их бутылками. Полиция применила резиновые дубинки и водомёты. Несколько человек арестованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# Массовые беспорядки

Другие новости рубрики

Все новости
Спортивные организации Беларуси не должны рассчитывать только на бюджетные деньги
29 января 2013 17:37

Спортивные организации Беларуси не должны рассчитывать только на бюджетные деньги

Лидия Ермошина отмечает 60-летний юбилей
29 января 2013 16:51

Лидия Ермошина отмечает 60-летний юбилей

Большая часть мероприятий МИДа в 2013 году сосредоточена на внешнеэкономической деятельности
29 января 2013 15:05

Большая часть мероприятий МИДа в 2013 году сосредоточена на внешнеэкономической деятельности