В Бельгии столкновения между бастующими работниками завода и полицией закончились многочисленными ранениями

Новости Бельгии. Несколько десятков человек получили ранения во время беспорядков в бельгийском городе Намюр. Столкновения начались во время забастовки работников завода Арселор Миттал.

Из-за снижения спроса на сталь в Европе крупнейший в мире металлургический концерн собирается закрыть шесть предприятий. В результате без работы могут остаться несколько тысяч человек. Митингующие требуют от правительства принять меры, чтобы не допустить массовых сокращений.

Сначала шествие было мирным, однако спустя пару часов бастующие стали кричать в адрес стражей порядка оскорбления и забрасывать их бутылками. Полиция применила резиновые дубинки и водомёты. Несколько человек арестованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.